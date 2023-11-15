崔爽

原标题：15个城市试点公共领域车辆全面电动化

记者14日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、交通运输部等八部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（以下简称《通知》），确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为试点城市，提出构建系统化的政策标准支持体系，鼓励探索形成一批可复制、可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。

《通知》明确了车辆电动化水平大幅提高、充换电服务体系保障有力、新技术新模式创新应用3个主要目标，以及提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度4方面重点任务。

根据《通知》提出的预期目标，新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域，推广数量预计超过60万辆；充换电基础设施建设方面，预计建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站；新技术新模式发展方面，智能有序充电、大功率充电、换电等加快应用，V2G、光储充放等车网融合技术示范效果良好，智能网联汽车技术有提升且示范规模逐步扩大，新能源汽车碳交易、绿色电力交易实现新突破，关键零部件国产化率逐步提升并实现上车应用。

(责编：申佳平、陈键)

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