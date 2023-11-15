矫阳

原标题：中国国际现代化铁路技术装备展开幕

复兴号平台高速综合检测列车模型亮相中国国际现代化铁路技术装备展。

铁科院供图

参展商展示的我国自主研发的世界上首台套自动驻车功能试验专用装置。

洪星摄

14日，第十六届中国国际现代化铁路技术装备展览会在北京中国国际展览中心（朝阳馆）开幕，中国铁道科学研究院集团有限公司（以下简称“铁科院”）首次展出了复兴号平台高速综合检测列车模型。

由于采用流畅的黄色线条进行装饰，这列检测列车车厢又被称为复兴号“黄医生”。现场工作人员告诉记者，这款复兴号“黄医生”最高检测速度达到400公里每小时，用于运营线周期性检测、新线联调联试和科学实验，能够同时对线路、接触网、通信信号等高铁系统进行全面专业检测，是保障高铁运行安全和指导养护维修必不可少的技术装备。

在当天的展会上，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）总经理郭竹学介绍说，截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里，铁路复线率59.6%，电气化率73.8%，建成了世界最大的高速铁路网和先进的铁路网。高速铁路、高原铁路、高寒铁路和重载铁路技术达到世界领先水平。复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步，形成了具有自主知识产权、达到世界先进水平的成套技术体系，打造了具有世界一流运营品质的中国高铁品牌。

在2号馆内的铁路文化综合展区，一处铁路自然微缩景观沙盘吸引了不少火车迷的目光。沙盘上，不同型号的列车模型沿着铁轨穿山洞、跨桥梁，宛如奔跑在现实世界一般。场地周围的玻璃柜里，不同型号的火车模型展现了铁路发展的不同阶段。精心设计的铁路主题徽章、书签、海报文创产品等也让观众们大开眼界。

此次展会，国铁集团还专门设立了中国铁路“国际合作”展区，邀请国内相关企业集中展示国际合作成果。其中，中国中车四方股份公司展出了中国高铁列车出海“第一单”——时速350公里的雅万高铁动车组。作为中国首次出口国外的高铁列车，雅万高铁动车组采用中国标准，集众多先进技术于一身，为印度尼西亚量身定制，拥有高速度、高智能、高适应、高舒适、高定制等五大技术优势。中铁电气化局生产的具有自主知识产权的模块化恒张力放线车，架设的接触网导线每米平直度精度最小可达0.02毫米，已在雅万高铁等重点工程中成功运用。

本届展览会共有来自14个国家和地区近400家企业参展，展品涵盖铁路全产业链的最新技术和装备产品。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经