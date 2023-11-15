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国内首次掺氢天然气管道燃爆试验成功

刘园园
2023年11月15日10:03 | 来源：科技日报
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原标题：国内首次掺氢天然气管道燃爆试验成功

　　记者13日从国家管网集团获悉，由该集团组织开展的国内首次掺氢天然气管道泄放喷射火试验与封闭空间泄漏燃爆试验日前成功实施，填补了我国长输天然气管道掺氢泄放燃爆验证试验的空白，为实现天然气长输管道掺氢输送技术自主可控奠定了重要基础。

　　据介绍，天然气管道掺氢输送是将氢气与天然气进行不同比例混合后，利用现有天然气管网进行输送。掺氢天然气可被直接利用，能够改善天然气品质；也可以将氢和天然气分离后单独使用，实现氢的低成本远距离输送，对促进能源行业节能降碳、绿色发展具有重要意义。

　　本次试验是我国最大尺度的管道掺氢天然气燃爆工业验证试验。试验选用X65钢级、323.9毫米管径管道，放空立管高度为5米，试验压力高达12兆帕，最大掺氢比例为30%，模拟的封闭空间结构参照输气管道阀室建设。

　　“试验通过获取全尺度喷射火热辐射强度、封闭空间燃爆压力、火焰温度及长度等参数，揭示掺氢天然气火焰传播与燃爆机理，确定管道输送最佳掺氢比例，为建立掺氢天然气管道安全标准体系提供数据支撑。”国家管网集团研究总院新能源储运研究中心高级工程师彭世垚说。

　　记者了解到，掺氢天然气管道的安全性一直是该技术领域探索和研究的重点。因氢气自身特性，掺氢管道一旦发生泄漏，高温高压破坏性巨大。

　　“长距离、大口径、高钢级和高压力管道输送是未来氢能源供应的发展趋势。我们通过这次试验，制定工业验证实验方案，提高掺氢燃爆特性的模型精度，为我国掺氢天然气管道输送和运行风险防控提供技术支撑。”参与试验的中国石油大学（华东）教授李玉星表示。

　　此次试验由国家管网集团联合北京理工大学、中国石油大学（华东）等科研团队共同开展。

(责编：申佳平、陈键)
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