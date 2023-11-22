近日，快克药业携手中国大学生广告艺术节学院奖（以下简称“学院奖”）推出“快意青春十二年”品牌活动。据介绍，快克药业12年来一直坚持品牌年轻化战略，参与了17个赛季的学院奖赛事，在影响一代人青春的同时，也为企业带来新的受众群和增长点。

近两年，中国Z世代消费者数量不断攀升，对各大品牌的销售都存在一定影响。为尽快实现品牌年轻化的落地，快客药业选择与学院奖联手，打入大学生市场，从三个层面让年轻消费者变成品牌参与者和传播者，和品牌实现多层面的沟通和连接。

快克药业方面介绍，搭载“学院奖”这一历经24年的国家级创意赛事，公司每年可面向全国学子发布品牌创意需求，并收获包含营销策划方案、广告文案、平面广告、综合设计、短视频、微电影在内的多类别参赛作品。这种落地方式的优势在于，学生不仅在创作过程中对快克有了全面、深刻的了解，更能在创作中期和后期成为品牌传播者，并在未来的生活中成为忠实用户。

据悉，自2016年第14届学院奖起，快克药业和学院奖还在每赛季面向全国高校募集200名以上的“大学生评委”，从目标受众角度为参赛作品投票，保证了创意的实际效果性，实现从年轻人中来，到年轻人中去的有效年轻化。

此外，2020年11月，快克和学院奖发布青年共创公益IP“快克新青年”，积极承担社会责任，助力培养一批具备快克所提倡的“奋斗的精神”的快克新青年。据了解，“快克新青年”作为公益IP，自诞生以来致力于推出多种形式的公益活动，来践行品牌对于社会价值的担当。例如，在线上，2021年发起#青春自由光芒#快克新青年大型微博公益接力活动，让更多人关注青年力量，弘扬中国新青年精神；在线下，不仅在开学季赞助天津师范大学新生篮球赛，还联合郑州工程技术学院举行“青年领跑 快意青春”线下彩虹跑，号召年轻大学生关注身体健康，参与体育运动，在运动中创造快乐，练就强健体魄。同时，还和学院奖将共创过程中的众多优秀创意沉淀为书籍《广告创意案例实践教程——快克篇》，由清华大学出版社出版，让创意价值得到扩散，让实战价值得到延伸，创新产教融合方式。

海南快克药业有限公司总经理王志昊表示：“我们希望通过‘快克新青年’看到年轻人的思想和创意，为快克的品牌塑造和发展带来灵感。同时尝试用年轻人的方式和视角，与他们进行交流沟通，了解年轻人，洞察先机，把握青春市场。另一方面，我们还希望通过此类活动，让更多年轻人认识快克、了解快克，扩大品牌的影响力和美誉度，为快克吸引更多的潜在消费群体。”

(责编：董童、高雷)

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