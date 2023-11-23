人民网北京11月23日电 （黄盛）金融业对外开放再迈出一步。根据《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》《银行卡清算机构管理办法》等规定，中国人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称“万事网联”）提交的银行卡清算机构开业申请。获得行政许可后，万事网联可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。

业内人士表示，至此我国已经批准美国运通、万事达卡两家境外银行卡清算机构进入国内市场，这是我国支付清算领域稳步推进对外开放的具体表现，对推进金融业高水平对外开放具有重要的现实意义。

据介绍，近年来，伴随着我国金融业高水平对外开放的不断推进，付清算领域对外开放步伐也迅速加快。2015年，国务院颁布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》我国银行卡清算市场进入全面对外开放的新阶段；2019年，中国人民银行曾批准国付宝股权变更申请，PayPal通过旗下的美银宝收购国付宝70%的股权，成为我国境内首家外资支付机构；2020年6月，中国人民银行向美国运通的合资公司连通（杭州）技术服务有限公司核发了银行卡清算业务许可证，美国运通由此成为首家获得国内银行卡清算业务许可证的外卡组织；2020年8月，连通（杭州）技术服务有限公司正式开始商业运营，该公司可在我国境内拓展成员机构、授权发行和受理“美国运通”品牌的银行卡。

“我国银行卡清算市场的开放标志着我国金融业对外开放进入了金融基础设施开放的新阶段。”招联首席研究员董希淼表示，银行卡清算机构在银行卡业务中发挥着核心枢纽作用，其通过制定银行卡清算标准和规则、运营银行卡清算业务系统、授权发行和受理其品牌的银行卡，为发卡机构和收单机构提供其品牌银行卡的机构间交易处理服务，并协助完成资金清算。

?易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮认为，为万事网联核发银行卡清算业务许可，是我国支付清算领域稳步推进对外开放的具体表现，不仅为支付清算领域引入“活水”，促进行业良性竞争；还能够丰富我国银行卡清算领域的产品供给，从而满足客户的不同需求。

也有业内人士表示，目前我国银行业跨境支付与结算便利化程度进一步提高，能更好为境内消费者提供多层次、差异化的金融服务，有利于境内外银行机构实现跨境服务优势互补，也有利于我国金融业更好地对标国际准则，促进境内银行机构市场化、国际化水平再提升。

(责编：郝帅、高雷)

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