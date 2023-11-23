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“人民版权”平台入选全国报业技术赋能媒体融合十佳案例

2023年11月23日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 版权是知识产权的重要组成部分，涵盖文学、艺术和科学领域内的一切智力成果，覆盖文化创作、生产、传播、使用、交易全链条。加强版权保护，是推进创新型国家建设、推动高质量发展的内在要求。

近日，在“2023中国媒体技术创新发展大会”上，由人民网舆情数据中心/人民在线推出的“人民版权”平台荣获“全国报业技术赋能媒体融合十佳案例”。该平台可为用户提供文字、图片、视频三类作品的版权登记、侵权监测、侵权取证、司法维权和授权交易等一整套版权管理服务，同时还可提供包括传播分析、榜单分析在内的版权传播监管服务，致力于以全链路版权服务为知识产权保驾护航。

“人民版权”能力大屏

“人民版权”能力大屏

“人民版权”平台相关负责人介绍，为进一步加大新闻作品版权保护和维权力度，合力破解新闻作品版权保护难题，目前“人民版权”为多家媒体单位提供原创稿件的版权登记服务，并配有相应电子数据存证证书，累计登记作品近千万篇。在作品转载监测方面，“人民版权”平台可提供文字、图片、视频的7x24小时全网监测服务。以某单位新闻传播中心为例，双方合作以来，“人民版权”平台已累计为其监测比对疑似侵权视频线索十六万条，有效维护了内容原创者的合法权益。

据了解，“人民版权”与北京互联网法院天平链、方圆公证处以及11家律所建立合作，可提供多种取证方式，根据客户具体诉讼需求精准匹配律师，打通维权诉讼最后一公里，有效降低维权时间及成本。在版权交易方面，版权方可在平台上自行设置文章转载授权，明确授权金额，内容使用方通过平台购买相应版权，版权平台对整个交易流程进行上链存证，渐形成内容产出、变现、再生产的闭环。

“人民版权”平台全链路版权服务

“人民版权”平台全链路版权服务

值得关注的是，为营造良好版权环境，“人民版权”依托人民网舆情数据中心/人民在线多年的舆情服务经验和大数据资源集聚优势，可为各方提供传播分析、榜单分析、行业分析等版权传播监管服务，帮助需求方全面、宏观、整体的了解动态数据。

除新闻媒体单位外，“人民版权”平台服务对象还包括版权中心、宣传部门、文化执法部门等监管单位，资讯平台、中短视频平台等内容使用方，MCN、图片公司等内容提供方等。

自平台上线以来，“人民版权”获得全国报业技术赋能媒体融合十佳案例等多项殊荣，入选工信部区块链电子数据存证优秀案例、中央党校教材区块链应用典型案例、《2019，内容科技（ConTech）元年》白皮书内容科技案例、2022年《FISCO BCOS产业应用白皮书》区块链应用案例，并连续3年亮相中国新媒体大会。

(责编：曹淼、高雷)
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