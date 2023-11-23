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平板电脑的未来：被淘汰还是勇突围？

2023年11月23日09:09 | 来源：科技日报
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　　市场研究机构TechInsights发布的报告显示，近年来，全球平板电脑市场出货量持续下滑，且未来该市场可能会继续保持下滑的态势。不少用户表示，平板电脑现在宛如“鸡肋”，食之无用，弃之可惜。一方面，平板电脑的屏幕大小和性能正愈发接近笔记本电脑，但前者显然没有后者完善的办公生态体系；另一方面，平板电脑在便利性上又远逊于智能手机。平板电脑为何会出现？与问世初期相比，现在的平板电脑定位发生了哪些显著变化？未来，平板电脑究竟是会被淘汰，还是会在重重压力下破局突围？

　　产品定位正在经历“三重转向”

　　1989年，世界上第一款商业化平板电脑GRiDPad问世，它采用触摸和有线触控笔的输入方式。在此之后，IBM、微软、三星等一大批知名企业纷纷进军这一领域，但直到2010年，苹果发布其第一代平板电脑iPad后，平板电脑才真正流行起来。经过十数年的发展，平板电脑已成为一种大众化的电子产品。但与此同时，它也正逐步偏离当初预设的发展轨道，进入了定位转向、设计转向和功能转向的“三重转向”阶段。

　　首先，从定位方面来看，平板电脑最初是为了占据智能手机和笔记本电脑之间的缝隙市场，因而其初始定位是智能手机和笔记本电脑的双重互补品。但随着智能手机的迅猛发展，平板电脑的市场空间逐渐被压缩，其定位由智能手机或笔记本电脑的互补品逐渐转向二者的替代品，即成为“大号手机”或者“小型笔记本”。

　　其次，从设计方面来看，平板电脑一直拥有极佳的用户友好性，具备易携带、易操作等特点，方便用户尤其是新用户上手体验。然而，由于智能手机技术的不断进步，平板电脑在用户友好性方面的优势不再突出。与此同时，平板电脑在用户黏性上远不如智能手机。在市场倒逼下，平板电脑的设计理念从注重用户友好性逐渐转向注重用户黏性。

　　最后，从功能方面来看，平板电脑自问世以来，虽然在教育、会议、餐饮等场景中有一定的应用，然而大多数用户仍主要使用其娱乐功能。更大的屏幕固然能为用户带来更好的娱乐体验，但这一功能实际上与智能手机的功能存在重叠，甚至有时，平板电脑在娱乐时的操作简易性还不如智能手机。此外，市场对使用平板电脑办公的需求也不断增加。这些因素都推动着平板电脑的功能导向从娱乐性逐渐转向实用性。

　　面向办公、学习与细分场景或成未来趋势

　　平板电脑市场的整体低迷，除了全球经济复苏动力不足、换机周期拉长等因素外，还有着更深层次的原因。

　　从内因来看，平板电脑在硬件方面虽然持续优化，但一直没有取得显著性突破；而在软件方面，平板电脑至今仍未能形成可持续发展的产品生态体系。从外因来看，近年来，全球各大手机厂商纷纷加码高端机赛道，这使智能手机快速发展，并进一步扩大了对平板电脑的领先优势。在这种形势下，平板电脑厂商选择深耕“生产力工具”赛道，因而平板电脑变得与笔记本电脑越来越相似。

　　与此同时，虽然平板电脑与笔记本电脑的相似度越来越高，但细究起来，除了便携性、娱乐性外，二者之间仍存在一定的差异。从办公属性来看，虽然平板电脑近几年不断提升其商务功能，但在设备运行效率、软件丰富度、硬件可扩展性等方面，它与笔记本电脑仍有较大差距。从学习属性来看，平板电脑通过触屏或者手写笔的方式输入，这种方式便于人们在课堂、会议、户外等场景下记笔记，并由于握持舒适、多屏协同等优势，平板电脑的阅读体验和绘图体验也要优于笔记本电脑。因此，在平板电脑市场整体不景气的情况下，学习型平板电脑的销量却逆势上涨。

　　电子产品发展的主旋律是智能化，但目前平板电脑只能为用户提供非常有限的智能体验，无法满足智能时代的用户需求，因此未来，它可能会受到智能穿戴设备等超预期因素的冲击。立足当前发展实际，结合差异化的需求导向，平板电脑的未来发展路径可能出现明显分化。

　　第一，面对商务办公需求，在社会需求和科技供给的良性互动下，平板电脑的办公属性或将与笔记本电脑走向深度融合。平板电脑未来或将成为兼具二者综合优势的新型专业化办公设备。第二，面对教育、绘图等学习需求，平板电脑或将进一步挖掘自身学习属性，充分考虑用户诉求，并从构建智能化学习环境角度出发，不断完善其功能，成为与学习者适配的学习型设备。第三，面对工业、农业、服务业等领域的细分场景需求，平板电脑可能走行业深度定制路线，专门服务特定职业群体，成为契合行业特征与业务场景需要的个性化平板电脑。

　　展望未来，平板电脑发展将面临较为严峻复杂的形势。对于无备者，这将是一个淘汰危机；对于有备者，这将是一个突围机遇。(科技日报 作者左鹏飞系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员，陈静系中国网络空间研究院助理研究员)

(责编：王震、陈键)
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