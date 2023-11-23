新华社上海11月22日电（记者任军）近期召开的中央金融工作会议指出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。在近日调研采访中，多家外资银行中国业务负责人告诉记者，他们切实感受到了中国金融领域的开放力度并从中受益，坚定看好中国发展前景，并将持续加码中国市场。

中国经济持续向好，在华兴业充满信心

满足跨国公司和本土公司在中国市场的需求，为“走出去”的中资企业提供综合金融服务，全面深入参与中国资本市场……近年来，外资银行深耕中国市场，中国相关业务持续增长。

汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示，非常看好中国市场的发展潜力。汇丰中国2022年全年净利润超60亿元人民币，同比增长54%。从2021年到2025年，汇丰集团在中国的新增投资将超30亿元人民币。

渣打银行（中国）有限公司行长、总裁兼副董事长张晓蕾说，中国连续多年都是渣打集团全球网络收入贡献最大的市场，2023年前三季度，渣打集团中国在岸及离岸税前盈利达10亿美元，同比增长约3倍。从2022年到2024年，渣打集团将在中国市场投资3亿美元，用于数字化转型、网点建设、风控合规以及人民币国际化和财富管理等业务。

东亚银行（中国）有限公司执行董事兼行长何舜华告诉记者，东亚中国将服务粤港澳大湾区发展作为重要战略之一，并积极拥抱金融开放带来的多样化机遇。据悉，东亚中国明年将加大新增贷款投放力度，支持实体经济发展。

把握中国开放机遇，多板块业务齐发力

“中国正在稳步扩大金融领域制度型开放，各个领域的准入都在提速。”张晓蕾说，过去几年，渣打中国已获准开展中国证券投资基金托管、债券通“南向通”、“北向互换通”、粤港澳大湾区“跨境理财通”试点等业务，并成为贷款市场报价利率（LPR）报价行。今年渣打集团又获批外商独资证券公司牌照，渣打中国还获准参与国债期货交易。

王云峰表示，今年以来，汇丰保险经纪有限公司的证券投资基金销售业务资格获批复。此前，集团还增加了“汇丰人寿”和“汇丰前海”的持股。

在财富管理领域，今年10月汇丰中国宣布与花旗中国达成协议，将收购其在中国内地的个人财富管理业务，约为36亿美元。“这一收购再次印证了汇丰立足长远、深耕中国市场的坚定承诺。”王云峰说。

在支持新经济领域方面，汇丰中国今年推出了总额30亿美元的“新经济信贷基金”，服务先进制造业、医疗、环保等新经济企业发展。“目前，这个基金已经用掉了一大半。”王云峰说。

渣打中国自2016年起主动转型，预计到2025年，新经济企业客户收入将占到全部企业客户收入的一半以上。东亚中国聚焦信息科技、清洁能源、医药等新兴产业，成立行业专员和行业研究团队，持续推进对公业务战略转型。

在消费金融领域，东亚中国牵头成立银团贷款，为一家大型消费金融公司提供40亿元信贷支持，助力疫情后的内需复苏。

在绿色金融方面，今年2月，东亚中国被中国人民银行纳入碳减排支持工具的金融机构范围。2022年，东亚中国新批绿色信贷额度108亿元人民币，绿色金融相关业务较2021年增长超10倍。汇丰中国今年5月推出总额达300亿元人民币的绿色信贷资金。渣打中国已上架多款ESG（环境、社会和公司治理）理财产品，并将可持续发展大额存单投入市场。

助力中资企业出海，推动人民币国际化

除了在岸服务，外资行利用全球网络优势，为“走出去”的中资企业提供金融服务，助力高质量共建“一带一路”。

“从制造业企业海外设厂到中资企业参与当地基础设施建设，从电商平台出海到新能源企业‘走出去’，外资行都发挥了‘连接器’作用。”王云峰说，“比如，汇丰为一家在欧洲设厂的中国电动汽车电池生产商发行了两笔大额长期限固定利率境外债券，并协助其子公司获得大额中期银团贷款。在乌兹别克斯坦，为中资企业参与建设的风电项目提供总额4700万美元的专项保函额度。在阿联酋，为参与海水淡化项目的中国工程总承包商提供应收账款融资交易等金融服务。”

在助力人民币国际化方面，外资行积极承销熊猫债发行、开展离岸人民币融资等业务。自2015年以来，汇丰中国作为联席主承销商协助国际发行人完成近30单熊猫债发行，累计发行规模超500亿元人民币。

“无论是主权类发行人、多边机构还是企业发行人，都需要做好沟通和解释，帮助发行人更好理解中国债券市场。外资行可在制度对接、市场对接方面，发挥自己的优势。”汇丰中国常务副行长兼副行政总裁程卓雄说。

张晓蕾告诉记者，渣打集团将继续开展人民币国际化业务，正考虑在新加坡建立人民币资产负债表，并利用人民币利率相对较低的优势，促成更多离岸人民币融资业务。

(责编：王震、陈键)

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