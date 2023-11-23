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深圳二套房首付比例降至四成

2023年11月23日09:13 | 来源：新华社
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据新华社深圳11月22日电（记者赵瑞希 卫韦华）中国人民银行深圳市分行发布通知，23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛，有利于更好满足刚性和改善性住房需求。

当日，深圳市住房和建设局优化普通住房认定标准，取消“实际成交总价750万元以下（含750万元）”这一价格限制条件。普通住房认定标准仅保留住宅小区建筑容积率和单套住房面积两个条件。

(责编：王震、陈键)
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