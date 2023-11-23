孙晓宇 王立彬 苟立锋 叶婧

正是小雪时节，秋粮收购全面铺开。记者在黑龙江、山东、新疆等粮食产区看到，各地有关部门精心组织秋粮收购，积极服务保障农民卖粮，秋粮收购高开稳走，市场顺畅有序。

21日上午，在黑龙江省双鸭山市宝清县七星泡镇兴华村村民张立学家门口，水稻收购企业派来的货车正在装运其门前堆放的新季稻谷。

“我今年种植了450多亩水稻，今年年景不错，亩产能达到1200斤左右，而且水稻价格比去年有所上浮。”张立学说，只需一个电话，收购企业就能到家里直接装运粮食，收购完成现金结算，卖粮轻松便捷。

距离张立学家20多公里处，位于友谊县境内的黑龙江红兴隆农垦格林粮食经销有限公司内，传送带正将粮食从货车输送进粮仓，一旁的大米加工车间机械声轰鸣，正在加工新季大米。

“我们从10月末开始收购新季稻谷，目前每天的收储量在二三百吨，收购季一直可持续到明年二三月份。”公司总经理房树恒说，他们每天的加工量在200吨左右，大米主要通过铁运、汽运等方式销往南方市场。

在很多粮食产区，社会化、市场化收购日渐活跃，已成为农民售粮的主渠道。

检斤、化验、卸粮、结算……随着一辆辆满载玉米的卡车驶入交售，新疆昌吉回族自治州奇台县玉米种植户贾斌拿到了自己一年的收入。“都是粮站开车到地头来收，自己只需出收割农机费。”贾斌今年种了1400多亩玉米，收购价1.7元每公斤，总收入近200万元。

“我们保证价格上墙、样品上桌。”新疆昌粮集团奇台粮油有限责任公司中心仓库主任潘斌告诉记者，为做好今年秋粮收购工作，他们提前准备，腾仓并库、调校仪器，继续坚持优质优价，确保好粮食卖上好价钱。“农户交粮一般当天钱款即可到账，基本没有隔夜账。”

国家粮食和物资储备局22日发布最新数据显示，全国主产区各类粮食企业累计收购秋粮超6000万吨，各地秋粮收购正在有序展开。截至目前，南方中晚籼稻收购进度在六成左右；东北、华北地区玉米正在集中上量，收购进度在两成左右。

促进优质粮食就地加工，可以延伸粮食产业链、提升粮食附加值。随着新季大豆收储上市，在大豆主产区黑龙江，深加工企业都开足了马力。

集贤县今年大豆播种面积达35.88万亩，在县里的黑龙江立呈大豆蛋白有限公司，满载大豆的卡车正在等待卸车，车间里一派忙碌，生产线上是一桶桶新产大豆油，空气中弥漫着香气。

“我们目前每天收购新季大豆三四百吨，用于加工豆油、浓缩蛋白等13种产品。”公司副总经理郝强说，大豆浑身都是宝，在生产豆油和豆粕的同时，从豆油油脚中提取磷脂，并从低温豆粕中提取浓缩蛋白，将大豆“吃干榨净”。

在秋粮收购中，各级政府全力做好统筹组织工作。今年秋收以来，山东省粮食和物资储备系统组织开展市场化收购，指导国有粮食企业发挥示范带动作用，积极引导2300多家多元主体入市收购，鼓励粮食企业开展订单收购，与种粮农民建立粮食购销长期合作。截至11月20日，山东共收购新玉米262万吨，同比增加67万吨，其中国有企业收购13万吨，同比增加9.5万吨，社会化企业收购成为主力军。

国家粮食和物资储备局有关负责人表示，近期部分地区雨雪天气增多，要统筹做好秋粮收购和安全储粮，指导各地充分发挥粮食产后服务中心和相关社会设施资源作用，为种粮农户及时提供烘干收储等服务，加大预约收购推广应用力度，强化农户科学储粮指导，保障种粮农民利益。

新华社北京11月22日电

(责编：王震、陈键)

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