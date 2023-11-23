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助力提升粮食大面积单产和品质水平 今年国家审定推出1304个优质高产新品种

2023年11月23日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者李栋）农业强国是社会主义现代化强国的根基。保障粮食安全，关键是要保证粮食生产能力，全方位夯实粮食安全根基，要把“藏粮于地、藏粮于技”落实到实处。日前，农业农村部发布品种审定公告，审定通过了1304个水稻、玉米、大豆、棉花新品种，新品种的推广应用将有利于持续提升我国粮食大面积单产和品质水平。

据了解，此次审定公告新推出的一批优质绿色水稻、耐密宜机收玉米、高油高产大豆、优质短季棉品种，将为粮油等主要作物大面积单产提升提供有力品种支撑。

从审定品种情况看，这四类作物品种创新都取得了一系列新进展、新突破。

水稻方面，审定通过米质达到国标1级优质米品种50个，较上年增加6个；兼具高产、优质、绿色的“三好品种”28个，同比增加6个。

玉米方面，审定通过15个籽粒机收品种，覆盖三大主产区，籽粒含水量平均为23.7%，同比下降0.56个百分点；耐密品种选育初现苗头，郑原玉333、郑品玉608等品种在西北种植密度每亩可达6000株以上。

大豆方面，审定通过17个高油高产大豆新品种，占比达到五分之一，亩产最高达到240公斤，含油率最高达到22.97%，同时筛选推荐了7个适合大豆玉米带状复合种植的大豆品种。

棉花方面，审定通过纤维品质优质I型和II型品种26个，占比达到51%；生育期小于110天且品质不低于Ⅱ型的短季棉品种2个，可用于黄河流域棉区麦后直播棉种植和长江流域棉区扩种油菜茬口衔接。

据悉，优质高产新品种经由第五届国家农作物品种审定委员会（以下简称国家品审委）根据《种子法》《主要农作物品种审定办法》有关规定审定通过。

“国家品审委按照种业振兴市场净化行动安排部署，正组织持续推进品种审定绿色通道和联合体试验整治，不断规范品种审定试验，同时加快修订小麦、棉花品种审定标准，多措并举为粮油等主要作物大面积单产提升提供有力品种支撑。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：郝帅、高雷)
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