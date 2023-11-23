人民网北京11月23日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，为扎实推进货车司机权益维护和服务保障，今年交通运输部聚焦货车司机反映的“偷油偷货”、办证难等“烦心事”，组织开展了关心关爱货车司机专项行动等，会同相关部门采取综合举措，进一步改善货车司机生产经营环境，保障货车司机合法权益。

韩敬华介绍，具体有以下四方面的重要工作：

一是改善货车司机停车休息环境。指导浙江、广西、重庆等10省（区、市）制定专项工作方案，督促高速公路服务区运营单位通过加强安保巡查、强化视频监控，以及为货车免费投保“车货无忧”保险等措施，让货车司机放心停车、安心休息。同时，交通运输部会同全国总工会推选了100个暖心服务“司机之家”，具体名单将于近期公布。

二是便利从业人员办事办证。交通运输部会同公安部印发专项文件，进一步简化道路货运驾驶员从业资格证申领流程。货车司机在取得相应机动车驾驶证后，即可申领普通道路货运从业资格证，实现“一次报名、一次培训、一次考试、申领两证”。目前各地积极贯彻落实改革工作，全国已有20万余名货车司机通过互联网道路运输便民政务服务系统网上申领了普货驾驶员从业资格证。

三是推选宣传先进货车司机典型。交通运输部会同公安部、全国总工会发掘宣传了100名在战疫情、保畅通、促发展、守安全中涌现出的“最美货车司机”，多渠道、多平台、多载体宣传相关事迹，不断提高货车司机的从业获得感和职业归属感。

四是推动降低货运平台企业过高抽成。督促满帮集团、货拉拉、快狗打车、滴滴货运等主要互联网道路货运平台企业降低过高抽成比例或会员费上限，保障货车司机合理劳动报酬。目前，各平台公司均已下调抽成比例或会员费上限，降幅在1到3个百分点。

韩敬华表示，下一步，交通运输部将进一步巩固交通运输更贴近民生实事工作成效，会同相关部门多措并举持续加强对货车司机的关心关爱，规范平台企业经营行为，持续保障广大货车司机的合法权益。

(责编：王连香、高雷)

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