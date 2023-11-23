人民网北京11月23日电 （记者王连香）“10月我国交通运输经济运行总体平稳，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，出行量延续恢复增长态势。”交通运输部新闻发言人孙文剑在今日交通运输部举行的例行新闻发布会上表示。

孙文剑介绍，在货运方面，10月，完成营业性货运量48.2亿吨，同比增长11.7%。分方式看，铁路货运量同比增长4.6%、公路货运量同比增长12.7%、水路货运量同比增长11.1%、民航货运量同比增长37.7%。

在港口货物吞吐量方面，10月，完成港口货物吞吐量14.9亿吨，同比增长8.1%。分结构看，内、外贸吞吐量同比分别增长7.7%和9%。完成集装箱吞吐量2632万标箱，同比增长2.9%。

在人员出行方面，10月，完成跨区域人员流动量53.4亿人次，同比增长50.2%。分方式看，铁路客运量同比增长194.1%；水路客运量同比增长117.3%；民航客运量同比增长252%；公路人员流动量同比增长44%。

在投资方面，10月，完成交通固定资产投资3541亿元。1—10月，完成交通固定资产投资超过３万亿，达到32316亿元，同比增长4.3%，其中，公路水路完成固定资产投资25685亿元，同比增长4.1%，这为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供了有力服务支撑。

此外，一大批交通重大项目正有序推进。在综合交通枢纽方面，联合财政部深入实施国家综合货运枢纽补链强链，已累计下达120亿元支持两批共25个枢纽城市，推动300个左右货运枢纽项目和100余个集疏运项目建设。

在公路方面，完成“十四五”规划内204个公路项目（高速公路46个、普通公路158个）的审查，国家公路省际瓶颈路段完工和在建项目达到43个，里程约2170公里，占“十四五”建设任务的77.5%。

在水运方面，稳步推进沿海和内河港口航道规划建设，小洋山北侧集装箱码头工程、西部陆海新通道（平陆）运河均已开工建设。

(责编：王连香、高雷)

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