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上海银行：金融服务点亮新市民创业就业梦

2023年11月27日10:39 | 来源：中国经济网
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原标题：上海银行：金融服务点亮新市民创业就业梦

　　新市民是城市建设的“生力军”，帮助新市民解决创业就业中的融资难题，是金融机构做好新市民金融服务的应有之义。为了让新市民“进得来”“留得住”，上海银行积极落实关于加强新市民金融服务工作的要求，不断增强新市民的获得感、幸福感、安全感，用实际行动帮助众多新市民客户扎根城市、融入城市，开启美好新生活。

　　“量体裁衣”点亮新市民创业梦

　　新市民群体创业起步多为小微企业和个体工商户，创业初期和日常运营都非常需要资金支持，但因缺少抵质押物或无稳定收入流水、社保公积金等导致征信不完善，普遍面临融资难题。上海银行为新市民创业群体推出专属服务方案，将符合条件的新市民纳入创业担保贷款支持范围。

　　G公司是一家位于上海闵行区的科技公司，总经理许女士作为“新市民”从东北来上海创业多年，公司招聘的员工也多为“新市民”群体。基于企业的业务稳定性及良好的发展前景，上海银行连续三年为其提供了50万元的个人创业担保贷款，并助其申请创业贷款贴息，助力G公司业务稳健增长。

　　上海银行用足政策，深化与市担保中心合作，针对新市民创业需求，“量体裁衣”推出个人创业担保贷款，用于支持个人创业或创业组织扩大就业的贷款担保业务。该产品由市担保中心提供不低于90%保证担保，由市财政向符合要求的创业者提供贷款利率补贴，具有担保比例高、补贴政策优、创业前可申请、免担保费等优点。

　　据悉，上海银行聚焦新市民群体集中的制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，加大与各区就促、园区对接，积极宣传创业担保贷款优惠政策，做好申请、贴息等流程方面的服务。

　　“精准滴灌”护航新市民落地生根

　　截至2022年底，我国小微企业数量已达到9900多万户，占全部企业的99.7%，小微企业就业人数超过2亿人。小微企业是吸纳新市民就业的主力军，稳住小微企业也就稳住了新市民就业。

　　为护航新市民就业，助力新市民融入城市新生活，上海银行把握小微企业涉及行业广的特点，精准滴灌小微企业。在横向上与科创金融联动，通过创新知识产权质押融资、投贷联动等，改变原有重资产融资模式，形成系统化的综合金融服务方案。与绿色金融联动，聚焦清洁能源、低碳环保等领域创新投融资产品体系；在纵向上，契合小微企业全生命周期需求，创新构建“小微快贷”产品体系，满足客户不同类型、不同阶段的多层次需求。

　　例如，上海银行与市担保中心合作“批次担保”线上备案创新，在全国首创担保基金“线上快贷”业务模式，支持小微企业在线申请、签约、缴纳担保费、提用贷款等功能，小微企业足不出户即可获得贷款资金，小微融资服务突破了时空限制。同时，结合“线上快贷”模式，上海银行积极与政府、园区三方合作，整合市区两级政府信息与政策优势、担保机构风险分担优势、银行的资金与专业优势，通过建立专项绿色审批通道、给予小微企业优惠利率。截至2023年10月末，上海银行担保基金业务累计贷款规模已超520亿元，业务规模位列市担保中心合作银行首位。

　　后续，上海银行将进一步优化新市民服务，从提升金融服务的灵活性、便利性、普惠性出发，加大金融服务小微企业供给力度，聚焦新市民金融需求，助力新市民创业就业、扎根城市。

(责编：董童、杨迪)
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