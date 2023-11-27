原标题：我国西北地区首台抽水蓄能机组投产发电

11月25日，我国西北地区首台抽水蓄能机组——国家电网新疆阜康抽水蓄能电站1号机组投产发电，实现了新疆和西北电网调节性电源的新突破。这是国家电网有限公司落实国家西部大开发战略，服务新疆能源清洁低碳转型与经济社会高质量发展，推动新型电力系统和新型能源体系建设，助力实现“双碳”目标取得的又一重要成果。

阜康抽蓄电站位于新疆昌吉回族自治州阜康市上户沟哈萨克族乡，由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等部分组成，安装4台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量120万千瓦，以3回220千伏线路接入新疆乌昌（乌鲁木齐、昌吉）电网。电站总投资83.68亿元，设计年发电量24.1亿千瓦时，年抽水电量32.13亿千瓦时，计划2024年全部投产发电。

阜康抽蓄电站是我国西北地区首座投产发电的抽水蓄能电站，也是国家电网有限公司援疆重点建设项目。电站经济、社会、环境效益显著，将对保障电力系统安全稳定运行、推动新型电力系统建设发挥重要作用，对促进新疆地区风光资源优势转化为经济优势，推进“风光火储一体化”大型综合能源基地建设，助力“疆电外送”有重要意义。

阜康抽蓄电站机组投产，是推动能源清洁低碳转型，促进新能源消纳，提高电力系统灵活性的有力之举。新疆是我国重要的能源资源战略基地。截至2023年7月底，新疆电源总装机规模1.36亿千瓦，其中新能源装机占比38%，位居全国第三、西北第一。预计到2025年新疆新能源并网装机有望达11600万千瓦以上，超过新疆发电总装机的一半，风光项目装机将成为新疆新增装机的主要来源，新型电力系统对调节电源的需求更加迫切。

抽水蓄能电站是满足电力系统调节需求的关键方式。阜康抽蓄电站投运后，将成为西北地区电网的“超级充电宝”，可承担电网调峰、调频、调相、储能、旋转备用和黑启动等任务，并作为新能源发电并网消纳的“稳定器”，为区域电网提供安全可靠、灵活高效、绿色清洁的电力保障。阜康抽蓄电站机组全部投运后，双倍调节能力达240万千瓦，可平抑新能源出力波动性，实现电能的余缺互济、时空互补，有力支撑新疆“风光火储一体化”大型综合能源基地建设。工程全部投运后，每年可增发新能源26亿千瓦时，同时减少标准煤耗16.5万吨，减排二氧化碳约49.6万吨。在区域电网其他电源全部丢失情况下，阜康抽蓄电站可利用机组“黑启动”“旋转备用”功能，在3分钟内实现“自主开机”发电并网，可为政府、医院、市政交通等单位应急保障供电。

抽水蓄能电站可有力带动电源、电工装备、用能设备、原材料等上下游产业发展，对稳投资、保就业、惠民生发挥着重要作用。电站建设期，从本地采购施工材料超5亿元，提供就业岗位超过3500个，带动旅游、餐饮等第三产业协同发展，基建期年均增加地方财政税收6400万元，运行期预计年均为地方增收1.6亿元，有力促进了地方经济社会发展。

阜康抽蓄电站地处哈萨克民族乡，电站建设初期，项目公司出资建设近20公里交通公路，将原先的土路升级为柏油路，大大改善了当地哈萨克民族村镇交通条件；建设转场牧道15.52公里，修建动物饮水池21座，助力当地农牧业发展。项目公司累计采购帮扶农产品100余万元，并向哈萨克民族村和少数民族学校捐款捐物，为乡村振兴注入新活力。

阜康抽蓄电站机组投产，是落实绿色发展理念，助力生态环境保护的有力之举。针对寒旱高海拔地区生态脆弱等特点，阜康抽蓄电站开展生态修复科技项目攻关，精心培育和优选边坡绿化物种，建立电站周边植物苗圃和珍稀植物移栽保护区，积极应用厚层基材喷射护坡技术和岩质高边坡植生袋绿化等新技术新方案，全方位进行绿色生态恢复，建设生态友好型工程。消失了近十年的马鹿等多种野生动物重回电站周边栖息。工程利用上下水库挡水坝压坡体消纳工程弃渣，施工全过程开展土石方平衡动态分析，创新实现工程“零弃渣”。电站建成后上、下水库与天山天池形成大小天池遥相呼应、自然生态与工业建筑和谐相融的奇观秀景，打造了寒旱高海拔地区生态文明示范工程。

今年以来，包括阜康抽蓄电站工程在内，国家电网有限公司已先后投产5座抽水蓄能电站工程共15台机组，装机容量455万千瓦。目前，国家电网有限公司抽水蓄能电站在运、在建规模分别达到3261万千瓦、5318万千瓦。国家电网有限公司将坚决贯彻“四个革命、一个合作”国家能源安全新战略，坚持“人民电业为人民”企业宗旨，以“一体四翼”高质量发展全面推进具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设，为美好生活充电，为美丽中国赋能。

(责编：董童、杨迪)

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