原标题：快手快聘亮相全国人力资源服务业发展大会 助推深圳打造“直播带岗基地”

11月22日至23日，第二届全国人力资源服务业发展大会在广东深圳举办，快手快聘作为北京代表团企业在大会人力资源服务创新创业大赛中，经过初赛、复赛、决赛等环节的严格评审，凭借“以信任为中心的招聘关系和直播带岗模式”项目，在全国120家参赛企业中脱颖而出，荣获全国第一。

不仅仅是创新创业大赛，作为人力资源服务业的顶级盛会，大会以“激发人力资源动能 汇聚强国建设力量”为主题，设置“会、展、赛、聘”四大板块活动，快手快聘也深度参与本次大会其他活动。

大会期间，快手快聘与中国平安签署战略合作协议，双方推出“招聘雇主诚信责任保险”服务模式，为蓝领招聘行业提供完善的风险保障，让用户获取更加真实的求职信息，为企业提供更好的招聘环境，解决蓝领用户求职难、入职难等问题，同时满足企业用工需求，确保直播带岗模式的长远、健康、稳健发展。据悉，这一保险将探索针对蓝领招聘环节中常见的违规收费、职位虚假、薪资不实、工资拖欠等行业问题纠纷进行保障，当求职者相应损失时，由保险进行赔付。快手快聘行业运营负责人耿坤龙进一步介绍，“快聘希望推动行业生态更加健康可持续发展，后续对于参与这一保险的招聘企业，快手也愿意给到优秀雇主们更多支持。”

同时在大会期间，快手快聘出席了大会“激活人力资源引擎，助推产业跃升发展”论坛，并在深圳招商引资项目代表签约仪式中，代表快手快聘与深圳龙华区人力资源局易宇丹局长签订了战略合作框架协议，双方将在“直播带岗”领域进行更全方位、更深层次的合作，探索打造“直播带岗基地”，通过直播基地更好、更直接的赋能招聘机构，提供直播场地、技术沙龙、培训考证等“一条龙”服务，加快推动人力资源行业数字化转型升级，实现直播带岗模式线上加线下“双轮驱动增长”。

此外，快手快聘通过本次大会全面展示企业在人力资源服务领域的实践案例与成绩，展会现场，快聘展台吸引众多企业洽谈咨询，仅11月22日一天已累计500多家公司前来参观，其中有深度沟通意向的企业近200家。通过现场和线上的联动解答，快聘“直播带岗”模式将为更多的中小企业赋能。

据了解，快手快聘构建以信任为中心的直播带岗新模式，为蓝领劳动者、大学生、退役军人、残疾人等群体搭建起全新的就业渠道，实现更精准的岗位匹配。在以数字化能力赋能行业高质量发展的同时，快聘更是与多方合作推出特定人群专场直播，拓展岗位机会，降低求职成本，提升就业效率，创造社会价值。

数据显示，仅2022年，快手快聘月活跃用户达2.5亿人次，全年带岗直播场次超500万场，提供岗位的企业总数达24万家。今年，快手快聘宣布将投入1000亿流量扶持商家经营，助力3亿人次找工作。

作为招聘求职和带动就业的重要渠道，快手快聘未来也将持续发挥平台在流量、模式等领域的优势，与政府、协会、机构、企业等多方携手合作，共同推动人力资源服务行业数字化转型，促进高质量充分就业，帮助更多人解决就业问题。

(责编：曹淼、杨迪)

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