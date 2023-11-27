原标题：激情开跑，完美收官！中国太保全程护航上马

11月26日上午7点，万众期待的2023上海马拉松在熟悉的外滩金牛广场鸣枪开跑，来自国内外的三万多跑者燃情相聚、再战申城，用矫健的身姿、昂扬的姿态闪耀“上马”赛道。

这一盛大体育赛事的背后，中国太保携旗下长江养老作为本届官方赞助商与指定保险服务商全力支持，圆满护航。赛事期间，中国太保为2023上海马拉松提供总保额近200亿元的一揽子风险保障，覆盖4.5万跑者和赛事工作者，以及“上马”专属理赔团队、95500双语服务专线和理赔服务绿色通道，同时还组织150余人的志愿者服务团队全程服务，于沿途设置水站、鼓动站，为跑者喝彩助威。

赛道高手云集，“太爱跑”跑团一马当先

伴随清脆的发令枪响，现场跑者们的热情被瞬间点燃。38000名跑者迎着朝阳出发，用澎湃的心跳诠释快乐与健康，用坚定的步伐传递速度与激情，沿着蕴含上海城市活力与魅力的赛道一路前行，积极展现“超越自我”的加速度。

在中国太保董事长孔庆伟的带队下，“太爱跑”跑团90名成员斗志昂扬步履不停，用热血的精神与坚定的步伐诠释“爱明天，跑未来”的长期主义精神。经过激烈的角逐，跑团成员们不负众望，成功收获了理想成绩。2023上海马拉松赛，跑团参加全马项目的90位选手达成了百分百的完赛目标，最佳成绩2小时58分，三分之二选手实现了最佳个人成绩(PB)。

来自长江养老的“太爱跑”跑团成员杨雪妍说：“跑马不仅仅考验运动水平，更需要具备顽强的毅力和坚定的信念，这和我所从事的长期资金投资管理工作高度契合，既要看得清目标，又要有足够的定力。我和跑团成员们坚持每天训练，互相加油打气，这种团结和坚持也不知不觉融入了工作中！”

臻情服务上马，贴心守护每一道奔跑身影

2023上海马拉松的精彩与高光，都有中国太保及旗下长江养老的辛勤付出与全力护航。赛前保险保障、赛事服务助威、赛后健康理疗，为每一位坚持不懈的跑友增添精神与物质的双重能量。

全心守护，全方位保险保障。中国太保旗下中国太保产险上海分公司为本届马拉松设计了全方位风险保障，总保额近200亿元，为4.5万参赛选手以及赛事工作者提供覆盖人身意外险、公众责任险与意外医疗险的全方位保险保障服务。中国太保还成立上海马拉松赛事理赔服务团队，开通赛事理赔服务绿色通道，设置专人专岗及时处理赛事现场的理赔需求；开通95500上海马拉松双语服务专线，组建志愿者服务团队，用耐心细致的志愿服务点亮赛道；赛事期间，中国太保还针对万元以下案件实施了简单无纸化实时赔付，让运动员和工作人员全程无忧、安心“上马”。

助力超越，全赛段鼓动助威。长达42.195公里的“上马”赛程，少不了热情的加油助威和贴心的后勤服务。长江养老精心组织，来自中国太保旗下产险、寿险、健康险、资产管理、太保科技等公司的150余名志愿者共同参与，在赛道旁设置了2个鼓动站。在赛程5公里处的第一个鼓动站，应援团的志愿者们火力全开，伴着慷慨激昂的鼓声，为跑者们挥旗呐喊。在赛程13公里处的第二个鼓动站，啦啦队活力四射的表演令人眼前一亮，为选手们注入了满满的畅跑能量，大家纷纷赞扬中国太保及长江养老应援团的热情与周到。志愿者们在为选手们加油鼓劲的同时，纷纷表示此次很荣幸全力服务上马，践行中国太保的使命，也希望选手们的奔跑就像长江养老所从事的养老金投资那样，锚定长期目标，一往无前。

完美收官，全身心赛后服务。阔别三年，2023上海马拉松全程项目的终点重新回归徐家汇体育公园。长江养老在终点展区搭建品牌特色展台，用赛后的暖心服务收获了一大波粉丝和点赞。跑者们不仅蜂拥前来拍照打卡，用影像记录自己的荣耀时刻；更是体验了一把专业健康管理师指导的理疗拉伸，“中国太保的服务太到位了！在这做了一下理疗，腿部肌肉轻松多了！”完赛选手陈女士在体验完后赞不绝口，不断向周边跑者推荐。

2023上海马拉松已完美落幕，而对于每一个人来说，人生就像一场马拉松，迈出的每一步，都是对目标的坚持。中国太保旗下长江养老所从事的养老金事业也是一场马拉松，与客户一路相伴，坚守的是对养老金保值增值的承诺。

“爱明天，跑未来”！中国太保旗下长江养老将坚定做好养老金融大文章，秉持永不止步的马拉松精神，以高质量发展践行长期主义，致力成为“行业健康稳定发展引领者”，助力金融强国建设，全力打造中国式保险业现代化的太保新样本。

(责编：董童、杨迪)

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