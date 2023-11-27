原标题：首届链博会明日开幕 各项工作准备就绪

首届中国国际供应链促进博览会，也就是链博会，将于明天（28日）起至12月2日在北京举办。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会。举办链博会体现了中国致力于维护全球产业链、供应链稳定畅通的决心。目前，首届链博会各项筹备工作已经基本就绪。

总台央视记者 李琳：这里是位于北京顺义的国际会展中心，明天，首届中国国际供应链促进博览会将在这里隆重开幕。本届以“链接世界 共创未来”为主题，届时将有515家参展的中外企业和机构集中展示各链条上中下游关键环节的新技术新产品新服务。

首届链博会展览总面积10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和供应链服务展区，纵向展示各链条各环节先进技术和产品及未来发展趋势，横向展示金融、物流和平台企业等服务，助力上中下游产业合作、共同发展。

首届链博会还将举办包括开幕式暨全球供应链创新发展论坛等在内的一系列专题论坛和配套活动，发布《全球供应链促进报告》等成果，与全球嘉宾共商合作共赢大计，为国际经贸发展贡献“链博智慧”。

中国国际贸易促进委员会副会长 张少刚：在办展理念上更加注重在“链”上做文章，在办展方式上更加注重从展产品到展链条再到展生态，在办展成效上更加注重长期合作和共同发展，开创了办展新模式。

此外，首届链博会新闻中心也将于28日正式启用，已有1000余名中外媒体记者注册报名。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经