11月26日，在山东香驰粮油有限公司，工作人员在食用油生产线值守。

山东省滨州市博兴县按照“沿链聚合、打造生态”的产业组织理念，加快整体“强链”、高端“补链”、跨界“延链”，“链上发力”赋能县域经济“强筋健骨”。经过多年发展，博兴县已培育形成粮油食品加工、金属板材、商用厨具、石油化工等主导产业。今年前三季度，博兴县实现规上工业总产值1198.26亿元。

新华社记者 郭绪雷 摄