11月23日，工作人员在胶州·通渭服装产业园的一家服装企业生产车间工作。

今年以来，甘肃省定西市通渭县抢抓东部沿海服装产业梯度转移及东西部协作的机遇，在山东省胶州市的帮扶下，采取东西协作共建模式，投资5000多万元建成胶州·通渭服装产业园。目前，第一批入驻企业已正式投产，年产各类服饰40万件套。下一步，当地将吸引更多的服装企业入驻园区，推动服装产业集群发展。

新华社记者 范培珅 摄