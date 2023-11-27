今年以来，甘肃省定西市通渭县抢抓东部沿海服装产业梯度转移及东西部协作的机遇，在山东省胶州市的帮扶下，采取东西协作共建模式，投资5000多万元建成胶州·通渭服装产业园。目前，第一批入驻企业已正式投产，年产各类服饰40万件套。下一步，当地将吸引更多的服装企业入驻园区，推动服装产业集群发展。
新华社记者 范培珅 摄
(责编：杨曦、陈键)分享让更多人看到
人民日报社概况|
关于人民网|
报社招聘|
招聘英才|
广告服务|
合作加盟|
供稿服务|
数据服务|
网站声明|
网站律师|
信息保护|
联系我们
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号 | 京ICP备12004265号-13
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved