人民网记者 车柯蒙

记者从国家税务总局了解到，为确保党中央、国务院决策部署落到实处，税务部门以深入开展主题教育为契机，坚决当好税费政策落实“主攻手”，充分发挥税收大数据优势，8月以来持续开展政策精准推送超过5亿次，从“政策找人”到“政策落地”全环节持续提升税务行政效能，助力各类经营主体轻装上阵，更好服务高质量发展。

近年来，税务部门把精准推送税费政策作为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的重要举措和推行“精细服务”的重要内容，建立了“总局统筹—省局主责—市局细化—县局补充—分局兜底”五级联动的工作运转机制，让“政策找人”真正落到实处。

税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，税务部门根据不同行业、地域、企业类型、人员身份等，依托税收大数据自动识别、匹配和推送相应的政策内容，综合采取事前告知、事中提醒、事后跟踪的方式，进行“线上+线下”全流程递进式的推送，尽可能帮助每一个符合条件的纳税人缴费人都能够享受到政策红利。

“打开电子税务局，就能看到税务部门推送的税费政策提醒，一键点击就能获取，不用自己再到处找，很方便。”西藏日喀则市强瓦机械租赁有限公司财务负责人旦增平措对税务部门推出的“政策找人”服务点赞。

今年以来，西藏税务部门通过税收大数据后台筛选、部门间信息共享等措施，精准筛选符合优惠政策条件的企业，形成政策精准推送清册，实现从“人找政策”到“政策找人”，从“海量搜索”向“一键获取”的转变。

在江苏，无锡市惠山区税务部门在充分依托税收大数据精准推送的基础上，通过“税收网格员”模式进行兜底服务，借助税企交流群、征纳互动平台等多渠道加强各类税费新政宣传和操作辅导。今年以来已累计开展政策精准推送96批次，覆盖约43万户次。

“每当国家新政策出台，税收网格员就会第一时间推送并辅导我们操作，比如个体工商户应纳税所得额减免从100万元提高到200万元政策，上半年就帮助企业及时享受7.5万元的税收优惠。”惠山区海景壹号海鲜酒店财务负责人刘文玉介绍道。

近日，济南市莱芜区税务局组织业务骨干，主动上门为高新技术企业解答涉税问题，并认真梳理辖区内高新技术企业信息和数据，量身定制专属服务手册，确保企业知政策、会申报，助力企业走好创新研发之路，擦亮高新企业“智造”名片。

“我们公司现拥有自主知识产权授权专利277项，公司创新发展的背后离不开税务力量的加持，今年前三季度，公司享受研发费用加计扣除税收优惠2617万元，让我们在产品的研发创新投入上更加从容。”位于莱芜的山东朗进科技股份有限公司财务负责人说。

国家税务总局有关负责人表示，税务部门将继续在开展主题教育中不断优化税费优惠政策精准推送流程，用更大力度、更实举措确保政策红利精准直达经营主体，充分释放创新激励政策效应，以政策落实的“加”力前行，帮助经营主体“减”负增效，推动高质量发展“乘”势而进。

(责编：罗知之、吕骞)

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