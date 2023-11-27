人民网记者 车柯蒙

今年以来，随着我国一系列税费优惠政策落地生根，有力激发了经营主体活力，提升了创新发展动能。国家税务总局最新统计数据显示，今年1至10月份，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元，其中民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，金额占比近75%，制造业及与之相关的批发零售业是享受优惠占比最大的行业，受益最为明显。

企业是技术创新的主体，研发费用加计扣除政策是推进创新驱动发展的重要政策之一。企业研发投入越多、减税就越多，有利于引导企业逐步形成“政策引导—研发投入—效益提高—加大研发投入”的良性循环。

近年来，我国不断优化研发费用加计扣除政策，在今年3月将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施。同时，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更快更好加大研发投入。前三季度，全国共40.3万户企业提前享受研发费用加计扣除政策，有效增强了企业研发投入的底气。

在今年的世界制造业大会集成电路与新型显示展区，一套8k高清裸眼3D设备吸引了大批参观者驻足。“企业取得的进步离不开税务部门提供的全税费种、全产业链条式的优质服务。截至今年10月底，我们已享受研发费用加计扣除近16亿元，为企业加大创新研发提供了源源不断的‘活水’。”合肥京东方税务经理焦建表示。

在山西，银圣科技有限公司坚持将每年五分之一的销售收入投入研发，全力攻克各个技术难关。“今年截至前三季度，仅研发费用加计扣除一项，我们就享受了500余万元的税收优惠，我们将把省下来的钱全部作为后续研发项目的科研经费，让产品更具市场竞争力。”山西银圣科技有限公司财务人员贾燕玲说。

民营经济是国民经济和社会发展的生力军，同时也是各项税费优惠政策的主要受益对象。今年1至10月份，全国民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费12385.6亿元，金额占比近75%。

为支持小微企业和个体工商户发展，我国2023年初明确继续对月销售10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税，对适用3%征收率的增值税小规模纳税人减按1%征收率征收增值税。2023年8月1日，按照国务院部署，将上述政策执行期限延长至2027年12月31日，进一步稳定了市场预期，提振了小微企业发展信心。

好政策更需好落实。税务总局重点聚焦以民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户所盼，有针对性推出了28条促进民营企业发展壮大的便民办税举措，并指导各地税务部门推出配套服务举措，切实为民营企业纾难解困。

重庆小面是个体工商户的代表之一，在沙坪坝杨梨路开了10多年的勤琼面馆，在当地很有名气，每天人流量超200人次。“截至今年10月底，光税费我们就减免了约2万元，对我们来说这抵得上一个员工好几个月的工资了。”勤琼面店老板樊普勤表示，虽说面店不大，但也养活了一家人，保障了3个人就业。

留抵退税政策对支持民营经济、激发市场活力具有重要作用。在广东，茂名市电白区税务局不断深化对重点行业、重点企业的“全生命周期”跟踪服务，定期梳理符合增值税留抵退税纳税人及出口退税纳税人的名单，通过实施“滴灌式”宣传、精准式辅导等多项举措，畅通企业减税降费“绿色通道”。

“留抵退税政策给力，办理退税操作便捷，税务部门服务到位，大大减轻了我们公司的资金压力。”茂名市电白区广业环境治理有限公司负责人在收到486万元退税款到账的短信后表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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