人民网北京11月27日电 （记者栗翘楚）机器人是现代化产业体系的重要组成，是经济社会智能化变革的关键工具，将驱动人类社会加速进入智能时代。当前，以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点、未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。

不同于专注于精密制造的工业机器人，人形机器人特指模仿人的形态和行为而设计制造的机器人。根据我国《机器人分类》，机器人可被分为工业机器人、服务机器人两大类。其中，人形机器人设计制造的目的是为了实现人机交互，继而实现辅助人类的生产生活。这就意味着，与简单重复性的机械流程操作只需解决效率和精密度不同，人形机器人的应用场景决定了其技术积淀必须足够深厚，至少足以应对复杂和多样化的生产生活场景。

作为全球最大的机器人市场和增长最快的新兴市场，中国对人形机器人需求日益增长，并将带动更多智慧解决方案。业内人士表示，随着大语言模型推动人工智能技术进步，加之大数据和高算力带动机器人运控算法上的技术储备日益雄厚，人形机器人向应用阶段快速迈进亦值得期待。

专利的数量，可以体现出一个国家或地区的科技水平高低；专利的转化，则可以反映出专利的创新能力和市场化程度。

11月27日，人民网研究院发布《人形机器人技术专利分析报告》（以下简称《报告》），报告由中国机器人产业联盟及传播内容认知全国重点实验室研究员张冬明提供学术支持。《报告》显示，中国已成为人形机器人技术专利申请数量和有效专利数量最多的国家。人形机器人专利申请主要来自中国、日本、韩国、法国和美国，其中中国、日本专利申请人总专利数均超过6000件。

从申请时间来看，早期专利申请主要来自日本申请人，其在2000年至2008年保持绝对优势（主要来自本田和索尼，其次为丰田）。2014年来，中国人形机器人技术专利申请增速显著，主要来自清华大学、北京理工大学、浙江大学等高校，以及优必选科技等企业。当前，优必选科技排在全球人形机器人领域有效技术专利总量的前列。

从技术专利数量可以看出，中国企业和机构进行了大量的前瞻性技术布局，经过多年持续的研发投入储备了大量核心技术，这为中国人形机器人产业打下了良好的技术基础，提升了整体竞争力，将助力人形机器人产业高质量发展，帮助中国更好地迎接第四次工业革命的新技术浪潮。

近十年，全球范围内的人形机器人技术专利申请数量呈现出增速显著提升的趋势。在主要申请国家中，中国的专利集中度相对较低，这说明了中国在该领域的竞争相对激烈，行业活力较强。随着越来越多的企业、高校、科研机构持续投入人形机器人研发，各项技术的进步也加快了人形机器人产品研发和商业化应用，推动人形机器人进入产业化落地阶段。

从落后到跟跑乃至领跑的发展过程，体现了近十年中国人形机器人产业发展加速。一方面得益于中国机器人产业发展势头强劲，产业规模已居全球首位，此外，中国在基础核心技术方面也取得了持续的突破，使得人工智能技术进入了全球的第一梯队，为人形机器人产业的发展奠定了坚实的基础。另一方面，中国政府高度重视人形机器人的发展，并将其列为重点支持的战略性新兴产业之一。

近日，工信部印发通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。

早在今年7月，北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，提出要全力建设全球机器人技术创新策源地、应用示范高地和高端产业集聚区，构建“1+4”机器人产品体系，即加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流4类优势机器人产品跃升发展。预计到2025年，北京将打造国内领先、国际先进的机器人产业集群，产业创新能力大幅提升，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。

业内人士表示，一方面，人形机器人产业技术壁垒高、产业附加值高、市场规模巨大，可以为其他前沿技术研发和应用提供平台支撑，为经济增长提供新动能。另一方面，人形机器人能够填补劳动力缺口，提高生产效率。养老、医疗、教育、家政等机器人的推广应用，有利于提高人民生活水平，增进民生福祉。

【点击下载《人形机器人技术专利分析报告》全文】

(责编：罗知之、吕骞)

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