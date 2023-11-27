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中消会：促进社会共治 保障跨境电商商品质量安全

2023年11月27日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（以下简称中消会）获悉，23日，在杭州举行的第二届全球数字贸易博览会上，跨境电商质量安全社会共治启动仪式举行，同时，中消会跨境电商专委会发布了关于跨境电商商品质量安全、社会共治的倡议。

倡议提出，要自觉遵守法律法规，遵纪守法；要维护市场竞争秩序，维护消费者和其他经营者的合法权益，保障商品和服务质量；要促进跨境电商平台和商家规范经营，诚信经营；要强化消费预警提示，有效地阻止缺陷产品流入市场；要建立便捷的投诉、举报机制，及时处理消费者质量安全诉求。

据主办方介绍，中消会跨境电商专委会的成立是为了贯彻落实“质量强国”、共建“一带一路”倡议等重大国家战略，推动全球数字贸易健康安全发展，进一步加强跨境进出口商品质量安全，引导跨境电商平台和商家诚信守法经营，履行跨境电商企业社会责任，让国内外消费者放心购物消费，推动跨境电商产业高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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