原标题：卅载光阴著信史 万里鹏程展宏图——写在证券时报创刊30周年之际

鹏城初冬，簕杜鹃盛放。证券时报迎来了30岁生日。

30年前的1993年，是中国改革开放史上奋发有为的一年。这一年，神州大地春潮涌动，“社会主义市场经济”首次写入宪法，经济增长气势如虹，各行各业拔节生长。这一年，稚嫩的中国股市蹒跚学步，A股上市公司首次突破100家。

30年前的今天，证券时报在领风气之先的深圳经济特区诞生了。创刊之时，中国证监会首任主席刘鸿儒先生寄语我们，“勿忘自己的追求，创办出一张立足深圳、服务全国、独树一帜的报纸”。30年来，我们不忘初心，勇立潮头，奋楫向前，奔跑在中国财经新闻报道的最前沿。

三十载风雨兼程。乘着东方大国崛起的春风，我们有幸见证了中国资本市场从小到大、由弱及强的成长轨迹，参与谱写了中国经济社会山河巨变的壮丽史诗。证券时报也从起航时的一叶小舟，壮大为一支中流击水的传媒舰队，满怀信心，驶向未来。

一

媒体是时代的产物，也是时代的镜像。中国过去的30年卓尔不凡，国内生产总值从万亿跨越至百万亿级别，成为世界第二大经济体；A股上市公司从突破100家到现在突破5000家，总市值约80万亿；A股投资者从200多万增至2亿多，基金投资者数量更是从微不足道攀升至7亿有余。

应时而生，乘势而行。我们大胆“吃螃蟹”，敢为天下先。首创新股发行网上路演模式、创建跨媒体平台、全员进军融合发展主战场，我们一直走在行业前列。创业之初，我们还只是薄薄一张新闻纸，员工不足20人。如今，我们已成长为一家财经传媒集团，旗下拥有证券时报、国际金融报、期货日报、新财富杂志、全景网等多个传媒品牌，以及证券时报官微、券商中国、e公司、数据宝等十余个头部新媒体大号，员工过千人，直接用户数超3500万，公信力、影响力、传播力、竞争力行业领先。

时代与个体，总有千丝万缕的联系。每一场时代大风起，每一回时代巨浪涌，都攸关千万人的前途命运。一个时代崛起之时，万物生长，锐不可当。欣欣向荣之际，无论是公民还是企业，躬逢其盛，与有荣焉。

我们有幸赶上了伟大的时代，深怀感恩。回头看，过往那些流光溢彩的黄金岁月，来之何其不易，仰赖一代又一代改革者、建设者披荆斩棘，接续奋斗。我们深知，中国资本市场的长远发展，中国特色社会主义市场经济的持久繁荣，中国式现代化的全面实现，是证券时报事业高质量发展最根本的保障。

30年弹指一挥间。证券时报这一叶轻舟，已踏过千重浪、驶过万重山。纵使未来仍有万千变幻，市场仍有逆风湍流，我们将不改初心，勇担使命，坚定与中国经济和资本市场同频共振，同向而行。

二

时间是一把尺子，丈量着我们每一天的坚持与付出。时间也是一杆秤，称出了所有沉淀与积累的分量。创刊30年来，证券时报慎终如始，忠实记录时代风云，尽责守望资本市场，竭力推动社会进步。

我们是从不缺席、躬身入局的亲历者和建设者。创刊之初，我们就为深圳股票市场走出低迷鼓与呼，推动年轻的深市成长为全国性市场；2005年8月，股权分置改革后股市遭遇“千点之困”，我们策划推出编辑部文章“从千点走向繁荣”，给市场注入信心；2015年5月，股市异常波动尚在萌动之中，我们猛敲警钟，推出“防止大起大落 呵护慢牛行情”系列评论员文章，呼吁市场回归理性……在中国资本市场的每一次重大转折、每一个重要关头，我们振臂疾呼，能发多大声就发多大声，努力走在市场曲线前面。

我们是心中无私、笔下有力的监督者和守望者。资本市场利益链条错综复杂，看似风平浪静的海面下，往往暗流涌动。我们极度深潜，夙夜守望。2001年，首发“五问蓝田股份”，揭露蓝田股份财务造假；2007年，率先挖出基金经理“老鼠仓”事件；2018年，首度曝光“金诚集团5700亿政府订单谜团”；2020年，重磅推出“雪松迷雾”系列报道，最早揭开雪松真相；2021年，深度穿透“900亿‘专网通信’骗局”……一篇篇打破砂锅问到底的调查报道，警示风险，推动排险，激浊扬清，净化生态。

30年来，我们以纸为舟，用笔作桨，在中国经济的万里长河中书写历史底稿。这些掷地有声的字句篇章，白纸黑字，印刻在证券时报的光荣史册上，也浇铸在中国资本市场的集体记忆里。我们写在纸上的，是数据、现场、事实和观点；我们更希望播种的，是思考、认知、洞察和情怀。

我们衷心感谢广大的读者与用户。你们的信任，让我们丝毫不敢懈怠；你们的点赞，让我们振奋；你们的批评，亦催我们警醒。风雨同行，有你们真好。

三

东方风来，大潮浩荡。每一朵浪花都在奋力向前奔涌，在波澜壮阔的时代坐标中留下属于自己的印记。

我们也是这千千万万浪花中的一朵。我们坚信，变化是唯一的不变，改革者强，创新者胜，唯弄潮儿方有未来。我们亦时时自警，潮流变幻莫测，切勿随波逐流。我们要坚持做一家有胆有识、有情有义、有格有调的媒体。

面对众声喧哗的舆论广场，我们将继续坚定立场，传承党报红色基因，积极宣传党和国家的路线方针，传播资本市场好声音，唱响中国经济光明论。特别是在中国经济压力叠加、爬坡过坎的紧要关口，更要挺身而出，讲好中国创造、中国智造故事，提振各方对中国经济韧性和活力的信心。

面对日新月异的传媒生态，我们将坚持守正创新，加大技术驱动，推动媒体融合发展走向纵深，做优做强媒体主业，进一步提升传播力、影响力和引领力。当前，人工智能大潮初起，基于互联网大数据训练的各种深度学习大模型八仙过海，必将对传统媒体的策、采、编、发模式带来重大影响。我们将密切跟进人工智能发展趋势，扬长避短，运用好先进技术，促进融合发展，释放新生产力。

面对日益激烈的市场竞争，我们将坚定转型，加强协同。随着全面注册制改革走深走实，以信息披露为核心的理念深入人心，各方对财经新闻、资讯、服务的需求日益精细化、多元化、专业化，我们将坚持用户至上，持续深耕市场，创新产品形态，丰富服务手段，更好满足各方需求，开辟事业发展新蓝海。

回首来时路，郁郁满芳华。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”。作为人民日报社属媒体排头兵和财经媒体国家队，步入而立之年的证券时报，越过雄关漫道，肩负使命，满怀憧憬，驶向星辰大海！

(责编：罗知之、陈键)

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