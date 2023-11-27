新华社北京11月27日电 题：“链”接世界 奏响开放合作新乐章——写在首届中国国际供应链促进博览会开幕之际

新华社记者

隆冬时节，位于北京顺义的中国国际展览中心温暖如春，静候四海宾朋。11月28日，由中国贸促会主办的首届中国国际供应链促进博览会将在这里拉开帷幕。

这是全球首个以供应链为主题的国家级展会。以“链”为名，以“链接世界 共创未来”为主题，推动上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动。

新平台：凝聚开放合作共识

“链博会是全球第一个以供应链为主题的国家级展会，集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，旨在构建推进高水平对外开放的新窗口、搭建服务构建新发展格局的新平台、打造推动建设开放型世界经济的新载体、开创践行人类命运共同体理念的新实践。”中国贸促会会长任鸿斌说。

链博会推动全球工商界找到供应链上下游的合作伙伴，共同发出维护全球产业链供应链稳定畅通的最强音。

首届链博会展览设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和供应链服务展区，515家中外企业和机构将集中展示各链条上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务。

链博会将举办全球供应链创新发展论坛, 政府部门、工商界、国际组织代表和专家学者等千余位中外嘉宾将深入交流研讨、共商合作大计。此外，链博会期间还将举办6场专题论坛、贸促智库论坛暨《全球供应链促进报告》发布会及一系列配套活动。

“从当前全球贸易情况看，加强供应链的稳定显得尤为重要，希望首届链博会为此发挥巨大作用。”日本国际贸易促进协会会长河野洋平说。

世界500强和全球供应链体系龙头企业齐亮相，来自境外的参展商占比达26%，覆盖55个国家和地区。其中来自美国、欧洲的企业最为抢眼，占外方参展商总数的36%。

联合国贸发会议、联合国工发组织、世界知识产权组织、国际贸易中心、国际商会等5家国际组织是首届链博会的支持单位。此外，链博会还设立了国际展区，南非、加拿大、日本、越南、非盟、阿盟、葡语国家、拉美和加勒比国家等将以国别和地区展位形式参展。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，供应链国际合作在企业、行业和国家层面都具有重要意义。在全球供应链经历深刻调整的背景下，首届链博会的举办，有助于进一步推动供应链国际合作。

新窗口：共谋创新发展之道

智能汽车链，覆盖智能汽车产业全生命周期，将展示从核心原材料和关键元器件，到电池、电机、电控和智能网联设备，再到纯电动、混合动力、增程式电动等各类车型整车产品和服务；

绿色农业链分为绿色农资产品、智慧农业、种植养殖及农产品加工、全球地理标志及特色农产品、现代农业服务等五个板块，展示从“田园”到“餐桌”的全链条产品和服务；

清洁能源链将以“源网荷储”为逻辑，展示电源侧、电网侧、负荷及储能侧三个板块；

数字科技链将以技术变革、产业孵化、应用场景为展示逻辑，展示科技创新和产业融合发展最新成果；

健康生活链将以从出生到养老的大健康生态圈为逻辑，展示医疗健康、品质生活、健康人居、中华精品等四个板块。

链博会不是展示单一产品，而是展链条、展生态。纵向展示各链条各环节的先进技术和产品，以及未来发展趋势；横向展示金融、物流、贸易咨询、商事法律、文化旅游及创意设计等供应链服务，助力上中下游产业合作、共同发展。

跨国公司帝斯曼-芬美意将展示从婴幼儿、儿童、成人到“银发一族”的营养全生命周期产业链供应链。帝斯曼-芬美意中国总裁周涛说，期待通过链博会加强与合作伙伴在全球范围内的资源整合、协同创新和快速响应，探索更多元化的合作。

中华全国供销合作总社将展示与各国企业联合开展农业供应链合作项目的各类成果，中海油集团将与3家合作伙伴及7家上中下游供应链代表性跨国企业共同参展，高通公司与中国移动、小米公司、爱奇艺等行业领军企业将携手展示产业跨界融合案例……

不少央企、国企、世界五百强企业将把上下游的合作伙伴带进链博会同台展示，中外企业互动、大中小企业融通，共同讲述“链”上合作共赢的故事、探讨“链”上创新发展的机遇。

新机遇：携手共创美好未来

“GE医疗携五大生产基地及20余家核心供应商参展，并联合国药器械打造1000平方米的融合展台，展示国产CT、磁共振、手术机、超声等设备的整机和关键零部件，还将与19家供应链核心供应商伙伴在现场发布合作宣言。”GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说。

这是中国新发展不断为世界带来的新机遇——

制造业规模连续13年居世界首位，新能源汽车、光伏产量连续多年保持世界第一，45个国家先进制造业集群纵横铺设，物联网、人工智能等创新应用不断拓展，产业结构的持续优化，为全球产业链供应链运行提供有力支撑；

作为全球第二大消费市场，未来5年，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。超大规模市场的潜力，为全球产业链供应链运行提供了广阔空间。

这是维护全球产业链供应链稳定畅通的大国担当——

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。“‘一带一路’共建国家展商数量占境外参展商总数的‘半壁江山’。我们还为老挝、卢旺达、东帝汶等欠发达国家参展商提供了摊位费补贴和减免等一系列措施，支持他们展示特色优质产品和服务，更好融入全球价值链。”中国国际展览中心集团有限公司董事长林舜杰说。

在首届链博会开幕式暨全球供应链创新发展论坛上，全球工商界代表广泛深入交流形成的《全球产业链供应链互联互通北京倡议》将正式发布。

“只有理性平衡开放、发展与安全的关系，坚持并践行真正的多边主义，携手构建开放型世界经济，才能更好维护全球产业链供应链韧性与稳定。”中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员崔晓敏说。（记者潘洁、姚均芳、戴小河、陈旭）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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