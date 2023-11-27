人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届数贸会总签约金额达1558.5亿元

2023年11月27日21:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社杭州11月27日电（记者马剑、吕昂）第二届全球数字贸易博览会27日在浙江省杭州市闭幕。记者从闭幕发布会上获悉，数贸会期间，现场签约项目32个，总签约金额1558.5亿元。其中，外商投资项目11个，总投资额17亿美元，占投资类项目数的39.3%，主要来自德国、法国、日本、匈牙利、新加坡、中国香港等国家和地区。

　　本届数贸会以“数字贸易 商通全球”为主题，突出专业化、国际化、市场化三大特色。来自25个国家和地区的1018家企业线下参展，367家企业通过数贸会云平台在线上参加展览。1.5万余名专业采购商参会，其中境外参展商1700余人，100多个国际采购团来到现场洽谈。

　　据介绍，100项创新类“首发”“首秀”“首展”在本届数贸会集中呈现，涵盖数字技术、数字服务、数字文娱、数智出行等领域，带来集新技术、新应用、新体验于一体的数字贸易创新盛宴。

　　第三届全球数字贸易博览会将于2024年9月25日至29日举办，今后数贸会都将固定在每年9月最后一周举办。

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
李毅中：实现新型工业化要靠创新驱动和科技创新
　　人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，实现新型工业化要靠创新驱动和科技创新。…
张军扩：要以更大力度持续推进制造业数字化转型和智能化改造
　　人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国发展研究基金会理事长、国务院发展研究中心原副主任张军扩表示，要以更大力度持续推进制造业数字化转型和智能化改造。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部