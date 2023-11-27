新华社杭州11月27日电（记者马剑、吕昂）第二届全球数字贸易博览会27日在浙江省杭州市闭幕。记者从闭幕发布会上获悉，数贸会期间，现场签约项目32个，总签约金额1558.5亿元。其中，外商投资项目11个，总投资额17亿美元，占投资类项目数的39.3%，主要来自德国、法国、日本、匈牙利、新加坡、中国香港等国家和地区。

本届数贸会以“数字贸易 商通全球”为主题，突出专业化、国际化、市场化三大特色。来自25个国家和地区的1018家企业线下参展，367家企业通过数贸会云平台在线上参加展览。1.5万余名专业采购商参会，其中境外参展商1700余人，100多个国际采购团来到现场洽谈。

据介绍，100项创新类“首发”“首秀”“首展”在本届数贸会集中呈现，涵盖数字技术、数字服务、数字文娱、数智出行等领域，带来集新技术、新应用、新体验于一体的数字贸易创新盛宴。

第三届全球数字贸易博览会将于2024年9月25日至29日举办，今后数贸会都将固定在每年9月最后一周举办。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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