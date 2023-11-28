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尺素金声丨多措并举，保产稳供

2023年11月28日10:02 | 来源：人民日报客户端
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物价，百姓最关注的经济话题之一。

“今年大白菜的价格，就是大伙儿说的‘白菜价’。”又到了冬储大白菜上市的季节，北京新发地市场内每公斤白菜的平均批发价为0.55元。

“五花肉10块多一斤，国庆节后又降了一点。”中秋国庆过后，肉蛋价格震荡回落。

10月至今，降价促销的车企达10余家，多款热销车型优惠幅度最高达5.1万元。

百姓身边商品价格的“亲民”，在国家统计局的数据中得到宏观反映。前三季度，全国CPI（居民消费价格指数）同比仅上涨0.4%。其中猪肉价格平均下降6.8%，淡水鱼、鲜菜、羊肉和牛肉价格降幅在2.4%—4.5%之间。10月份，CPI同比下降0.2%。

相比之下，一些国家经历了四十年来未见的高通胀，对居民生活影响非常明显。

过去十年，我国物价运行平稳，CPI年均涨幅为2%左右，既稳定了经济秩序，又有利于基本民生。

物价是供给和需求平衡的结果，我们能够生活在一个物价相对十分稳定的社会，很大程度上得益于国家对物价问题的高度重视。

粮价是百价之基，我国高度重视“三农”工作，粮食生产连年丰收，成为物价稳定的基础。2022年我国CPI同比上涨2%，这离不开“粮食总产量稳定在1.3万亿斤以上”的托底支撑。

过去三年多来，我国采取得力措施减少疫情对经济的冲击，继续保持全球领先的制造业优势，从供给方面平抑了物价过度上涨。在此基础上，我国多措并举保产稳供，维护了物价总体稳定。

物价涨不涨，很大程度上反映了老百姓的钱“毛”不“毛”，也就是与货币发行数量直接相关。近年来，我国始终保持正常的货币政策尤其是利率政策区间，不搞“大水漫灌”，这与西方国家大搞无节制量化宽松政策和持续疯狂加息截然相反。中国展现了一个负责任大国的形象，让人民币成为日益坚挺的货币，有力保障了居民钱袋子稳定。

当然，物价的持续低位运行，也让一些人不免担心，这会不会演变成通货紧缩。

物价走低特别是负增长，确实是通缩紧缩的重要因素之一，但简单把物价走低等同于通货紧缩是不科学的。经济学界通常认为，通货紧缩的典型特征，需要总体物价水平在一段时间内持续下降，并表现为货币供应量持续下降和伴随着经济衰退。

以这样的标准看，虽然今年我国物价在低位运行，但货币信贷总量保持较快增长，10月末广义货币M2余额同比增速依然在10%以上。与此同时，经济持续恢复向好，前三季度GDP同比增长5.2%，在国际主要经济体中名列前茅，其中三季度环比增速比二季度加快0.8个百分点。

再看与物价直接相关的消费指标。今年以来，我国消费保持了持续回稳向好态势。前三季度，全国居民人均消费支出实际增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长6.8%，服务零售额增长18.9%，显现出强韧的消费活力。

因此，综合物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等因素判断，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩。看全年，随着我国市场需求稳步扩大，供求关系有望总体稳定。

(责编：王静、胡永秋)
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