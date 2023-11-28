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尺素金声丨提升抗灾减灾能力，粮食丰收底气足

2023年11月28日10:03 | 来源：人民日报客户端
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悠悠万事，吃饭为大。没有哪个产业像粮食这样，平时不显山露水，一有风吹草动，就会牵动人心。

国家统计局新闻发言人日前表示，目前秋粮收获进入尾声，预计全年粮食产量将再创历史新高。

这份丰收答卷极不容易。今年粮食生产一波三折，夏收时节河南等地遭遇“烂场雨”；8月，河北、黑龙江、吉林等地又遇极端强降雨，西北等一些地区旱情蔓延。抗灾夺丰收，再次印证了大国粮仓的扎实根基。

面对诸多挑战，粮食丰收是怎么做到的？

一线走访听到基层干部感慨：“政策好、科技强、人努力，这么多超常规举措集中发力，才换来了今年的丰收。”

先来看看抗灾减灾能力。

今年“烂场雨”多年不遇，95%的受灾面积集中在河南。受灾不等于成灾，关键要靠“人努力”去减灾减损。中央财政紧急下拨5.46亿元，60多万台联合收割机奋战麦收一线，6100多支农机应急服务队争分夺秒，烘干机昼夜作业，主产县3至5天麦收完毕，最大程度减少了损失。

再算一笔“产量账”，看看我们的综合产能。

从一地一域看，粮食产量确实有增有减。但放在全国大盘子中看，我国13个粮食主产区、800多个产粮大县，分布范围广，回旋空间大，有条件“以丰补歉”。冬春小麦、早中晚稻、玉米大豆，不同时节接茬耕耘，能够实现“以秋补夏”。

看夏粮，今年夏粮播种面积3.99亿亩，比上年增加117.8万亩，受“烂场雨”影响的小麦面积仅占全国小麦面积8%，其余主产区均实现增产，比如，山东增产6.5亿斤，江苏增产1.36亿斤，安徽增产3.68亿斤……总的算下来，今年夏粮产量2923亿斤，虽比去年略减25.5亿斤，但仍居历史第二高位。

看秋粮，8月初的洪涝灾害确实造成了一些地方粮食减产，但“洪灾一条线”，对面上的影响总体有限。就拿黑龙江五常市来说，水稻受灾130万亩左右，从点上看，的确有点重，但这130万亩仅占全省水稻的2%、全国的0.3%。而种植面积是粮食产量的根基，今年全国秋粮播种面积13.1亿亩，比上年增加了700多万亩。不光面积增加，单产也提高了，今年300个粮食大县启动大面积单产提升行动，对粮食丰收贡献率达73%。

总体看，夏粮产量处于高位、秋粮增产已成定局，除受灾地区外，大部分主产区普遍增产，实现了“以丰补歉”“以秋补夏”。

还要算一笔“产能账”，看看我们的厚实家底。

水利是农业的命脉。我国大中型灌区7300多座，今年春灌、夏灌、秋灌累计供水2900多亿立方米，相当于浇了5条黄河。盘盘家底，全国累计建成10亿亩高标准农田，240马力无级变速拖拉机、气力式精量播种机量产应用，这些都转化为了实实在在的粮食生产力。

丰收不易，但我们更要看到的是，今天的丰收不是“一时一策”换来的。如果没有“粮食生产年年要抓紧”的持续努力，关键时候基础设施、科技手段、应急队伍哪能一下顶上劲？

历史已讲透了这个道理：齐国诱导鲁国弃粮种桑，关键时候断粮降服鲁国。越王勾践把种子煮熟贡给吴国，趁其粮食绝收一举灭吴。

环顾当今世界，不稳定、不确定、难预料因素增多。我们不能忘记，新冠疫情暴发后，许多国家和地区立即捂紧“粮袋子”。粮食供应链稳定受到冲击，粮食就成了博弈工具、谈判筹码。

对我们这样一个14亿多人口的大国来说，每天要消耗70万吨粮、9.8万吨油、192万吨菜和23万吨肉。如果真缺粮了，到国际市场上能轻松买到吗？！

透过今年来之不易的丰收，要更加认识到必须时刻绷紧粮食生产这根弦。把确保粮食安全作为头等大事，年年抓紧，季季抓紧，持之以恒，落实“藏粮于地”“藏粮于技”，进一步提升农业防灾减灾救灾能力，确保粮食面积、产量不掉下来，供给、市场不出问题，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。

历史告诉我们，只要粮食不出大问题，中国的事就稳得住。让我们始终做到手中有粮！

(责编：王静、胡永秋)
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