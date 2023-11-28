原标题：阿维塔双旗舰惊艳泰国，助长安汽车出海战略启航

11月27日，长安汽车董事长、党委书记朱华荣在泰国曼谷车展上发布出海计划，表达了对全球化发展的决心与期许。其中，作为长安汽车深度赋能的高端智能电动汽车品牌，阿维塔携旗下双旗舰车型阿维塔11、阿维塔12首度亮相泰国，在获得极高关注度的同时，也展现了代表中国新能源汽车直面全球竞逐的底气。过去两年来，在长安汽车、华为、宁德时代三巨头共同打造的CHN模式赋能下，阿维塔以令行业瞩目的发展速度，迅速引领高端SEV赛道，并在全球高端市场崭露头角，尤其是阿维塔12，从德国慕尼黑到米兰时装周，再到本次泰国车展，表现十分惊艳。

另据消息显示，长安汽车作为首家合作伙伴，将与华为车BU围绕拟成立的多元化股权新公司，在汽车智能化领域展开深度合作。在这一过程中，阿维塔作为重要的纽带和推动力量，发挥其在智能化方向的长足引领性优势，将与长安汽车和华为携手通过全球化战略实施，进一步向全球辐射中国新能源汽车的产业链优势。

(责编：董童、杨迪)

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