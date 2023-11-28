原标题：麦肯锡：AI预计影响2.2亿中国劳动力技能升级

11月27日，全球知名咨询机构麦肯锡于北京办公室举行2023麦肯锡年度媒体日，分享麦肯锡关于数字化及生成式AI、消费、旅游、中国及亚洲经济等领域的最新见解。关于今年大热的生成式AI，麦肯锡预计，AI将为全球经济带来25.6万亿美元正面影响，同时，2030年预计将有2.2亿的中国劳动力需要进行技能升级或技能再培训，以适应AI带来的行业变革。对于国内消费复苏，该机构认为，虽然复苏可能慢于预期，但中国市场的长期前景依然强劲。

回望过去，中国经济的快速发展给全球和中国企业带来史无前例的增长机遇。展望未来10年，麦肯锡认为，如果一位全球CEO放眼全球寻求增长点时，他不能忽视中国。但同时，中国企业的增长模式需要从过去“贝塔增长”转向“阿尔法增长”，即通过精耕细作创造高于市场平均水平的利润增长。

客服、IT及创意等职业受AI影响大

麦肯锡相关分析报告认为，生成式人工智能（GenAI）可通过提高生产效率、推动创新能力和改变竞争格局三大方式，为全球各行各业创造巨大价值。麦肯锡预测，AI整体将为全球经济带来高达25.6万亿美元的正面经济影响，而其中来自生成式AI的贡献高达7.9万亿美元（基于2022年全球经济结构的预估），相当于当前全球GDP总量的8%。

麦肯锡预测，在零售和消费品行业，GenAI将改变游戏规则，为零售和消费品行业创造4000亿至6600亿美元的价值，价值潜力占行业总收入的1.2%至2.0%。而在银行业，GenAI将带来2000亿至3400亿美元的价值，相当于行业年收入的2.8%至4.7%。

GenAI也将显著改变未来的人才市场。预计到2030年将有高达2.2亿的中国劳动力需要进行技能升级或技能再培训，约占中国全部劳动力的30%。其中客户服务、后台支持、IT以及创意及艺术管理等职业受到的影响最大。

从产品向服务消费转变将持续至明年

此外，围绕“中国消费与旅游趋势”这一主题，麦肯锡表示，2023年第三季度商品零售额仅同比增长3%，“双十一”销售额仅同比增长2%。相比受疫情影响的2022年第三季度，这种增长放缓出现在各大品类，包括化妆品（3%）、服装（4%）和电器（0.8%）等。

然而，服务业是个显著的例外，尤其是旅游业和娱乐业。食品服务业从年初至今强劲增长19%，第三季度同比增长14%。这种高增长的部分原因在于，一是往年对比基准较低；二是消费者在餐饮和旅行方面的支出增加。

旅游方面，当前国内旅游已回升并超过2019年水平，前往港澳台的游客已接近疫情前水平（9月已达2019年水平的83%）。国际旅行仍维持在2019年水平的一半左右，主要归咎于签证限制和高昂的机票价格。麦肯锡认为，从产品消费向服务消费的转变预计将持续至2024年。

虽然复苏可能慢于预期，且消费者低迷情绪或将影响未来数月的增长率，但中国市场的长期前景依然强劲。根据麦肯锡全球研究院（MGI）的模拟分析，2025年中高收入和高收入家庭的数量有望达到2亿，2030年有望达到2.6亿。高收入城市的数量到2025年将达到82个，到2030年将达到93个。不断推进的城市化和逐步推高的收入水平有望在中长期持续拉动消费增长。

(责编：董童、杨迪)

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