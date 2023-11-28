黄盛

技术创新成果加速转化、数字化运营与产业链核心业务增值融合、智能设备赋能生产场景、新型劳动者加速培育……今年以来，随着一系列稳增长政策“组合拳”落地，我国工业制造业恢复稳定发展势头，产业提质增效成果显著。新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，孕育出新场景、新方案、新模式，加快形成新质生产力。

“新质生产力的本质是强调创新力的提升，通过材料、工艺、设备的创新带动整个产业、社会和品质的提升，推动传统行业向高附加值转移的、可持续的生产力。”Omdia智能手机市场首席分析师李泽刚表示，新质生产力正锚定重要基础研究和战略性原始创新，以高新技术创新为牵引，以产业升级为方向，驱动制造业新动能涌现。

“新质生产力对消费电子行业激励非常大，让荣耀看到了创新和科技引领的价值。”荣耀终端有限公司CEO赵明表示，新质生产力让消费电子行业更聚焦通过技术更好地服务消费者，打破思维、产业的边界，带动产业链的合作伙伴在技术迭代和突破中，带给行业更多的力量和更多创新的动力。

基于行业的力量，从一个个细小的零部件到最终形成一部智能手机，既依赖消费电子厂商的硬核科技实力，也需要完整和庞大的产业链作为支撑。加快形成新质生产力，也需要制造业补链强链，健全产业基础支撑体系，持续提升产业链韧性。

“加快形成新质生产力会对消费电子等制造业提出更多需求，也给相关产业链企业带来弯道超车的机会。”厦门三德信科技股份有限公司副总经理魏静平表示，加快形成新质生产力对于产业链企业蕴含着机会。

也有业内人士表示，产业链的有效协同驱动创新技术加速落地，推动中国产品在高端化、智能化升级中走向全球，助力我国制造业塑造发展新动能、新优势，走向更创新、更高效和更可持续的发展道路。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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