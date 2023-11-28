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我国自主研发的新一代通用处理器在京发布

2023年11月28日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者许维娜）CPU（中央处理器）作为计算机的核心组件，扮演着类似于“大脑”的角色，负责指挥各个部件的运行。日前，新一代国产CPU——龙芯3A6000在北京发布。据介绍，该款处理器完全由我国自主设计，标志着中国在自主桌面CPU设计领域取得的新突破。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康表示，该款处理器的发布，标志着国产CPU在自主可控性和产品性能方面已达到新的高度，同时也证明了国内具备在自主研发CPU架构上生产一流产品的能力。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长顾瑾栩表示，作为我国技术创新企业的代表，龙芯全面发力加速实现自主信息技术的重大跨越，为科技自立自强提供坚实支撑。

同日，龙芯中科还发布了打印机主控芯片龙芯2P0500成果，并对外公布龙芯处理器核IP及龙芯自主指令系统架构授权计划。

“我国信息产业的根本出路在于构建独立于X86和ARM体系之外的第三套生态体系。”龙芯中科董事长、中科院计算技术研究所研究员胡伟武表示，公司从基于自主IP的芯片研发、基于自主指令系统的软件生态等方面夯实自主信息产业基础。龙芯3A6000走出了一条基于成熟工艺，通过设计优化来提升性能，其自主研发的CPU性能完全可以赶上国际主流产品水平。

胡伟武还表示，在政策性市场的推动下，基于龙架构的自主体系已基本建立，然而各环节仍存在相对薄弱之处。他强调，单一的优势并不能代表整体的繁荣，只有百花齐放才能展现出春天的盛景。因此，龙芯中科将秉持共建、共商、共享的理念，与合作伙伴共同打造龙架构生态。为实现这一目标，龙芯中科决定将龙芯CPU核心IP及龙架构指令系统进行开放授权，以支持合作伙伴研发基于龙芯CPU核心IP及龙架构指令系统的SOC芯片产品。

(责编：罗知之、吕骞)
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