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2024年我国将在地级及以上城市全面开展城市体检

2023年11月28日18:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月28日电（记者王优玲）记者28日从住房城乡建设部了解到，自2024年开始，我国将在地级及以上城市全面开展城市体检，找出人民群众的急难愁盼问题和影响城市可持续发展的短板，推动系统治理“城市病”。

　　住房城乡建设部建筑节能与科技司相关负责人介绍，自2024年开始，住房城乡建设部将在地级及以上城市全面开展城市体检工作，把城市体检延伸到群众身边，将小区、社区、街区列为城市体检的基本单元，查找出社区养老服务设施、婴幼儿照护服务设施、公共活动场地、文化活动中心等设施配建不达标、功能不完善、服务不到位的问题，列出问题台账、录入信息平台并实施动态更新，为社区服务设施的科学规划、合理布局、精准嵌入提供有力支撑。

　　城市是有机生命体。和人的体检一样，城市也要定期体检。据介绍，2018年以来，住房城乡建设部指导样本城市、试点城市开展城市体检工作，主要目的是查找和解决群众急难愁盼问题和影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。目前，已建立从住房，到小区、社区，到街区，到城区、城市的城市体检指标体系，形成了“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。

　　近年来，住房城乡建设部聚焦为民、便民、安民服务，大力开展城镇老旧小区改造、完整社区建设、“国球进社区”等工作，引导物业服务企业提供普惠社区服务，努力建设让群众满意的“好社区”。2019年以来，住房城乡建设部指导各地在城镇老旧小区改造中，增设养老、托育等各类社区服务设施5.6万个，惠及居民3800多万户。2020年以来，积极推进完整社区建设，配建群众急需的“一老一小”服务设施，新建居住区达标配建养老服务设施比例从2020年的46.1%提高到2022年的83.2%。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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