原标题：智能检测装备产业发展推进会暨产业发展联盟成立大会：联盟成员单位名单揭晓

近日，智能检测装备产业发展推进会暨产业发展联盟成立大会在北京召开。本次会议在工业和信息化部装备工业一司指导下，由北京机械工业自动化研究所有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所主办。大会期间，公布了智能检测装备专家咨询委员会及产业发展联盟成员名单，揭牌仪式同期举行。

工业和信息化部装备工业一司汪宏副司长在大会上指出，智能检测装备作为战略性新兴产业，是“工业六基”的重要组成部分。当前，开展关键智能检测装备攻关、创新产品征集、智能检测装备专家咨询委筹建、产业生态优化等工作，部门协同、央地联动的工作格局已初步形成。

成立国家级智能检测装备产业发展联盟恰逢其时，目前联盟共有会员单位111家，其中理事长单位1家、副理事长单位14家、副理事长兼秘书长单位1家、副秘书长长单位4家、理事单位54家，会员单位37家。中央直属大型科技型企业北京机械工业自动化研究所有限公司，凭借长期致力制造业领域自动化、信息化、集成化、智能化的企业实力以及已研制单机设备、试验台、一体化产线三类智能检测装备的领域领先优势，担任联盟理事长单位。机械工业仪器仪表综合技术经济研究所任副理事长及秘书长单位。专家咨询委由机械、汽车、航空航天、电子信息、钢铁、石化、纺织医药等行业41名专家组成。主任委员由中国科学院院士、北京航空航天大学学术委员会主任房建成担任，国家智能制造专家委副主任张相木、中国工程院院士马玉山、中国科学院沈阳分院院长于海斌、仪综所所长欧阳劲松担任副主任委员。机械工业信息研究院副总工鞠恩民、北京机械工业自动化研究所副所长黄雪、哈尔滨工业大学教授胡鹏程等担任委员。

北京机械工业自动化研究所有限公司党委书记、董事长王振林作为联盟理事长发言，表示联盟成立是我国智能检测装备行业的一件盛事，也是国家深入推进智能制造发展的里程碑事件。北自所作为理事长单位，将发挥纽带作用，强化各会员间合作、促进共同发展，联盟应以服务国家战略和支撑产业发展为己任，构建智能检测装备产业生态圈，推动我国智能检测装备产业高质量发展。

中国科学院院士房建成代表智能检测装备专家咨询委发言，表示推进新型工业化、形成新质生产力，亟需高水平的智能检测装备提供强有力的技术支撑。专家咨询委的核心使命就是要为推进《智能检测装备产业发展行动计划》的落实，为智能检测装备产业高质量发展提供高水平智力支持。专家咨询委要扎实开展实地调研，立足产业实际提出可操作、真管用的政策建议，不辱使命、不负重托。

下一步，智能检测装备产业发展联盟将深入实施《北京市智能检测装备产业发展行动方案（2023－2025年）》，开展智能检测装备的创新产品征集、公共服务平台建设、新体系建立与创新中心建设等相关活动，扎实推进智能检测装备产业落地，力争到2025年，建成面向全球的智能检测技术策源地和智能检测装备产业发展、集成应用新高地。

工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏，北京市经济和信息化局党组成员、副局长苏国斌，中国科学院院士房建成，北京顺义区委常委、区政府党组成员、副区长徐晓俊等领导出席会议。部分省市政府部门领导，部分行业单位、科研院所领导和专家学者，“国防七子”高校代表以及全国智能检测装备产业发展联盟的180余位各界同仁参加了本次大会。

(责编：曹淼、高雷)

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