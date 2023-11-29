原标题：川西北地区有了首条铁路

本报阿坝11月28日电（记者周洪双）28日上午，四川成都至青海西宁铁路镇江关至青白江段开通运营，结束了川西北地区没有铁路的历史。该线路途经三星堆、中国古羌城、牟尼沟等旅游景区，成都东站至三星堆、镇江关站最快分别18分钟、86分钟可达，到达九寨沟、黄龙等知名旅游景区的时间也大幅缩短，将为沿线旅游等产业发展提供有力支撑。

川青铁路起自成都东站，经四川省成都市、阿坝藏族羌族自治州，甘肃省甘南藏族自治州，青海省黄南藏族自治州、海东市、西宁市，接入西宁站，正线全长约836公里，设计时速200公里。川青铁路全线分段建设，成都东至青白江东段、海东西至西宁段，分别与西安至成都高铁、兰新高铁共线并已投入运营；镇江关至海东西段正在建设中；此次开通的为镇江关至青白江东段，正线约207公里。

川青铁路是我国“八纵八横”高铁网中兰州、西宁至广州通道的重要组成部分，通车后将是川西北地区的一条快捷绿色交通运输通道。该线路与既有的宝成铁路、西成高铁、兰渝铁路及在建的成都至西宁铁路相连接，共同构建连通西北与西南的重要铁路干线，对于完善路网结构，改善区域交通条件，促进沿线乡村振兴和区域经济社会协调发展具有重要的社会意义。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经