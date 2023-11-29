高艳梅

原标题：【光明论坛】丝博会成绩单彰显开放合作澎湃动能

日前，第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在陕西西安落下帷幕。据统计，本届丝博会共签订合作项目1857个，总投资额达1.22万亿元，其中利用外资项目46个，合同总投资额90.54亿美元；签订国内联合项目1811个，合同总投资额1.16万亿元，取得了丰硕成果。作为全国唯一以“丝绸之路”命名的经贸盛会，丝博会已成功举办七届，为推动高质量共建“一带一路”注入新动力。

丝博会是招商引资的重要抓手。前六届丝博会累计签订外资合同总额453.67亿美元，国内联合项目合同总投资额超8万亿元。本届丝博会上，来自法国的红酒，德国的啤酒，俄罗斯的巧克力，哈萨克斯坦的面粉等丝路沿线产品集中亮相；黑龙江、广东、江苏、新疆等省区，在会期举办了多项经贸交流活动。本届丝博会国际交流展区展览面积1.6万平方米，规模为历届之最，且达成一系列合作成果，涵盖现代农业、基础设施、装备制造、高新技术、轻工食品医药、节能环保、商贸物流、文化旅游八大领域。此外，丝博会还成为产业升级的孵化平台。本届丝博会设立的现代农业展、先进制造业展、现代服务业展，为广大企业提供了展示新技术、新产品、新服务的舞台。作为本届丝博会投资交流重大活动之一，2023中国产业转移发展对接活动（陕西）为产业交流合作搭建重要平台，助力先进制造、现代能源、战略性新兴产业集群发展和重点产业链水平提升。

细数历届丝博会主题的变迁，从“共建新平台，共促新发展”到“互联互通互融·共进共享共赢”，再到“经贸拓展·互联互通·互利共赢”，一以贯之的是合作共赢的互惠理念，不断深化的是开放发展的坚定决心。透过丝博会这个高水平对外开放新窗口，我们可以看到，共建“一带一路”倡议顺应时代要求和各国加快发展的愿望，得到国际社会广泛而热烈的响应，给共建国家带来了实实在在的利益，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化提供重要支撑。

当前，经济全球化历史大势不可逆转，各国相互联系比过去任何时候都更频繁，彼此依存比过去任何时候都更紧密。丝博会为促进国内外经贸交流、合作共赢搭建了重要平台，助力陕西乃至全国各地区深度融入共建“一带一路”大局，推动形成陆海内外联动、东西双向互济开放新格局。新征程新起点上，我们要弘扬丝路精神，把丝博会这块金字招牌打造好、运用好、发挥好，进一步提升贸易投资合作交流的质量和水平。进一步发挥地方特色优势，与各方加强沟通、深化合作，在互联互通、科技创新、贸易投资等领域持续谋划推进互利共赢的新项目、好项目，要创造条件引导和鼓励更多主体参与其中。坚持以人民为中心，以实实在在的项目合作共筑、共建、共享、共赢的桥梁，使建设成果更多、更公平惠及各国人民。

今年恰逢共建“一带一路”倡议提出十周年。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，习近平主席指出，“中方愿同各方深化‘一带一路’合作伙伴关系，推动共建‘一带一路’进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化作出不懈努力”。第七届丝博会虽已落幕，“一带一路”交响曲永不停歇。让我们携起手来，推动高质量共建“一带一路”行稳致远，让合作共赢惠及世界，绘就人类命运共同体更美好画卷。

（作者：高艳梅，系武汉工商学院副教授）

(责编：杨曦、陈键)

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