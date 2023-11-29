原标题：金融支持民营经济取得积极成效

本报北京11月28日电（记者温源）中国人民银行近日发布数据显示，我国金融支持民营经济取得积极成效。9月末，私人控股企业贷款余额41.3万亿元，同比增长10.9%，较上年末提高2.6个百分点。前三季度新增私人控股企业贷款4.0万亿元，占全部新增企业贷款的21.6%，较上年上升3.5个百分点。

支持民营企业发展，是金融供给侧结构性改革的重要内容。中国人民银行同日发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告显示，今年以来，货币信贷政策不断提升支持民营企业质效，推动民营企业融资持续量增、面扩、价降，全力促进民营经济做大做优做强。

数据显示，在民营企业深度参与的新动能领域，金融资源投入明显加大。一是普惠金融支持稳固。普惠小微贷款余额从2019年末的11.6万亿元增至2023年9月末的28.7万亿元，年均增速超过25%。9月新发放普惠小微贷款加权平均利率4.62%，处于历史较低水平。二是科创融资多元推进。9月末，科技型中小企业贷款余额2.4万亿元，同比增长22.6%，科创票据、科创公司债余额合计约4500亿元。三是绿色贷款高速增长。9月末，金融机构绿色贷款余额28.6万亿元，同比增长36.8%，高于全部贷款增速26.6个百分点，前三季度新增6.6万亿元。

中国人民银行表示，将继续加大货币政策对民营小微企业的倾斜力度，对金融支持民营经济发展作出系统性安排，引导金融机构主动做好民营企业资金接续服务，努力做到金融对民营经济的支持与民营经济对经济社会发展的贡献相适应。

(责编：杨曦、陈键)

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