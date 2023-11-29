陆成宽

原标题：中国5个领域研究前沿热度指数排名世界第一

11月28日，由中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称“战略咨询院”）、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合举办的2023研究前沿发布暨研讨会在北京举行。会议发布了《2023研究前沿》报告和《2023研究前沿热度指数》报告。

报告显示，综合11大学科领域整体表现，美国继续以强劲优势领先，在超过一半的研究前沿上排名第一；中国稳居第二，在约1/4的研究前沿上排名第一；英国、德国、法国保持前五。

《2023研究前沿》以ESI数据库中的12922个研究前沿为基础，遴选展示了2023年在农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学等11个高度聚合的大学科领域中较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和18个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势。

“总体来看，这11大科学领域对重大科学问题的研究不断深入，前沿技术不断涌现，应用试验持续拓展，主题方向涉猎广泛，学科交叉融合汇聚、理论应用互相促进的特点表现突出。”战略咨询院科技战略情报研究所学术所长杨帆研究员在发布报告时说。

《2023研究前沿热度指数》在《2023研究前沿》基础上，评估了中国、美国、英国、德国、法国和日本等国家和地区在上述研究前沿中的表现。

在11大学科领域的110个热点前沿和18个新兴前沿中，美国研究前沿热度指数排名第一的前沿数为69个，占全部128个前沿的53.91%，中国排名第一的前沿数为31个，占全部128个前沿的24.22%，英国8个前沿排名第一，德国7个前沿排名第一。

“中国5个领域研究前沿热度指数得分排名世界第一，美国6个领域研究前沿热度指数得分排名世界第一。”杨帆说，中国相对于美国，在化学与材料科学领域优势突出，生态环境、农业科学、社会科学有望形成新高地，信息科学、物理、数学竞争激烈，地球科学、生物科学差距拉大，临床医学、天文学与天体物理学相差最大。

今年是《研究前沿》系列年度报告发布的第十年。“从2014年开始，中国科学院战略情报研究团队与科睿唯安公司合作，面向全球发布《研究前沿》系列年度研究报告。经过十年潜心打磨，报告研究方法持续优化，核心内容不断丰富，获得科技界、各级政府部门、主流媒体和社会大众的广泛关注。”战略咨询院院长潘教峰说。

十年来，研究团队结合报告内容并引入专家智慧，从宏观视角和中长期维度对报告内容进行全面解构和综合分析，力图突破静态的、单一学科、单项技术和成果评价维度的限制，从整体上前瞻把握世界科技发展的主要趋势。

潘教峰表示，从十年的时间尺度上来看，这些前沿方向因应新一轮科技革命和产业变革的大趋势，客观呈现了科学发展的清晰脉动和连续图谱，突出反映了科学研究中最受关注的科技突破和科学发展的最新趋势和特征。

(责编：杨曦、陈键)

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