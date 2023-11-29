原标题：我国地磁场探测精度最高卫星投入使用

科技日报北京11月28日电 （王豪 牛大力 记者付毅飞）记者从国家航天局获悉，11月28日，内地与澳门合作研制的首颗空间科学卫星“澳门科学一号”投入使用仪式在澳门举行。作为我国地磁场探测精度最高的卫星，该卫星的投入使用将大幅提高我国空间磁场探测技术水平。

“澳门科学一号”卫星采用“A星+B星”联合观测模式。A星搭载高精度磁场观测载荷、能量电子谱仪、激光反射器等载荷，重点开展高精度地球磁场测量任务；B星搭载中能粒子探测器、太阳X射线探测器、激光反射器等载荷，重点开展太阳X射线和地球内辐射带能量粒子探测任务。A星和B星联合对南大西洋异常区高能粒子的时空分布结构开展观测。

在轨测试期间，“澳门科学一号”卫星在轨运行稳定，功能、性能正常，完成了卫星工程在轨测试大纲所规定的全部测试项目。卫星各载荷的科学数据经过自校自评，并与其他卫星数据和国际通用模型比对，验证了各载荷的功能和性能。11月，卫星圆满完成在轨测试工作。

“澳门科学一号”卫星项目鼓励科学数据的开放共享和应用，未来将通过相关数据政策，深化澳门与内地、国际的全方位合作与交流。该项目还将持续推动航天科学研究与澳门青少年航天知识科普工作。

该项目由国家航天局与澳门特别行政区政府联合开展，开辟了内地与澳门科技创新合作新模式，对于加快澳门经济社会发展模式转型，提升澳门在国内与国际科技界的影响力具有重要意义。

(责编：杨曦、陈键)

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