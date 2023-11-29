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原标题：国产“翼龙”系列无人机实现谱系化

11月28日，在位于四川省自贡市的中航无人机系统股份有限公司（以下简称“中航无人机”）现场，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）举行了一场国企开放日活动。本次开放日以“大国之翼 龙行天下”为主题，通过现场参观、试飞演示及论坛分享等多种形式，全面展示了国产大型高端无人机研制及产业建设的发展成就。经过十几年的发展，中航无人机自主研制的国产“翼龙”系列无人机产品已形成谱系化。

翼龙-2亮相国企开放日现场，并进行了飞行表演。翼龙-2是由航空工业研制的中高空、长航时多用途无人机系统，具备全天时、全天候、全疆域、多场景任务执行能力。该无人机系统是我国第一型国产涡桨动力大型无人机系统，具有先进的气动布局、机体结构、机载系统，选用大功率动力系统，大幅度提高了无人机平台飞行性能、载荷装载、武器挂载、数据传输与控制和多传感器综合能力。

“除翼龙-2，目前，‘翼龙’系列已拥有包括翼龙-1、翼龙-3、翼龙-10等系列平台、一体化指控系统及通用化综合保护系统，吨位、高度速度和任务能力全覆盖，最大航时达45小时，航程最大可达1万千米。”中航无人机副总经理、总设计师李屹东说。

近年来，立足“一型装备服务两个市场”战略，重点围绕“大气象、大应急、大安防”相关需求开展技术攻关，“翼龙”系列已成功完成了多项任务。

在大气象领域，以翼龙-10无人机为基础研制的海燕Ⅰ型无人机，以翼龙-2无人机为基础研制的海燕Ⅱ型和翼龙-2H气象型无人机，已经在甘肃、四川、青海、西藏、贵州、海南等多地开展作业；在机动观测领域，“翼龙”系列无人机有效破解气象资料空白区域、复杂环境下观测数据不足的难题，保障大型赛事气象观测、川西高原西南涡以及南海台风监测机动气象观测等任务；在人工影响天气领域，先后在祁连山、川西高原、三江源等地多次执行了人工增雨（雪）试验任务，充分发挥了在保障粮食安全、水资源安全和生态安全的作用。

在大应急领域，翼龙-2H应急救灾型无人机攻克了一系列关键技术，三度参与应急使命演习，助力指挥部构建起“空天地”一体化应急通信保障体系。同时，其经历了多次极端条件下的应急救援实战考验，在2021年河南郑州特大暴雨灾害应急救援、2022年四川泸定地震应急救援、2023年台风“杜苏芮”福建省受灾地区应急救援等实战任务中，实现实时侦察、回传现场高清图像、视频数据，恢复公、专网通信，为现场高效指挥、快速救援提供重要保障。

李屹东表示，“翼龙”系列无人机还能够根据需求，提供定制化的高低搭配和能力组合方案，配置一体化指控系统、通用化保障设备和全寿命周期保障。

目前，中航无人机已在四川成都和自贡进行全方位布局，拥有完整的无人机系统制造体系和各类先进的信息化平台，具有无人机设计制造一体化能力，建成多条涵盖信息化装配系统的无人机装配柔性生产线，是我国无人机研制生产的重要基地。

(责编：杨曦、陈键)

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