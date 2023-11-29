人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国产“翼龙”系列无人机实现谱系化

矫 阳
2023年11月29日09:15 | 来源：科技日报
小字号

原标题：国产“翼龙”系列无人机实现谱系化

11月28日，在位于四川省自贡市的中航无人机系统股份有限公司（以下简称“中航无人机”）现场，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）举行了一场国企开放日活动。本次开放日以“大国之翼 龙行天下”为主题，通过现场参观、试飞演示及论坛分享等多种形式，全面展示了国产大型高端无人机研制及产业建设的发展成就。经过十几年的发展，中航无人机自主研制的国产“翼龙”系列无人机产品已形成谱系化。

翼龙-2亮相国企开放日现场，并进行了飞行表演。翼龙-2是由航空工业研制的中高空、长航时多用途无人机系统，具备全天时、全天候、全疆域、多场景任务执行能力。该无人机系统是我国第一型国产涡桨动力大型无人机系统，具有先进的气动布局、机体结构、机载系统，选用大功率动力系统，大幅度提高了无人机平台飞行性能、载荷装载、武器挂载、数据传输与控制和多传感器综合能力。

“除翼龙-2，目前，‘翼龙’系列已拥有包括翼龙-1、翼龙-3、翼龙-10等系列平台、一体化指控系统及通用化综合保护系统，吨位、高度速度和任务能力全覆盖，最大航时达45小时，航程最大可达1万千米。”中航无人机副总经理、总设计师李屹东说。

近年来，立足“一型装备服务两个市场”战略，重点围绕“大气象、大应急、大安防”相关需求开展技术攻关，“翼龙”系列已成功完成了多项任务。

在大气象领域，以翼龙-10无人机为基础研制的海燕Ⅰ型无人机，以翼龙-2无人机为基础研制的海燕Ⅱ型和翼龙-2H气象型无人机，已经在甘肃、四川、青海、西藏、贵州、海南等多地开展作业；在机动观测领域，“翼龙”系列无人机有效破解气象资料空白区域、复杂环境下观测数据不足的难题，保障大型赛事气象观测、川西高原西南涡以及南海台风监测机动气象观测等任务；在人工影响天气领域，先后在祁连山、川西高原、三江源等地多次执行了人工增雨（雪）试验任务，充分发挥了在保障粮食安全、水资源安全和生态安全的作用。

在大应急领域，翼龙-2H应急救灾型无人机攻克了一系列关键技术，三度参与应急使命演习，助力指挥部构建起“空天地”一体化应急通信保障体系。同时，其经历了多次极端条件下的应急救援实战考验，在2021年河南郑州特大暴雨灾害应急救援、2022年四川泸定地震应急救援、2023年台风“杜苏芮”福建省受灾地区应急救援等实战任务中，实现实时侦察、回传现场高清图像、视频数据，恢复公、专网通信，为现场高效指挥、快速救援提供重要保障。

李屹东表示，“翼龙”系列无人机还能够根据需求，提供定制化的高低搭配和能力组合方案，配置一体化指控系统、通用化保障设备和全寿命周期保障。

目前，中航无人机已在四川成都和自贡进行全方位布局，拥有完整的无人机系统制造体系和各类先进的信息化平台，具有无人机设计制造一体化能力，建成多条涵盖信息化装配系统的无人机装配柔性生产线，是我国无人机研制生产的重要基地。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 五组数据看我国消费持续恢复和提升
　　
首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛在京举办
　　人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）11月28日，首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛在北京成功举办。 印度尼西亚总统佐科、乌拉圭总统拉卡列，世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、世界知识产权组织副总干事王彬颖、国际贸易中心执行主任汉密尔顿、国际商会秘书长丹顿，英中贸易协会主席古沛勤，中国人保集团董事长王廷科等在首届链博会开幕式暨全球供应链创新发展论坛上发表致辞，来自世界90多个国家、地区和国际组织的政商学等各界代表1100多人出席开幕式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部