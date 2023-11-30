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中国人寿养老社区国寿嘉园·成都乐境揭幕

2023年11月30日09:09 | 来源：中国日报网
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原标题：中国人寿又一高品质养老社区国寿嘉园·成都乐境揭幕

　　11月28日，中国人寿集团旗下国寿嘉园·成都乐境全周期颐养社区正式揭幕，国寿嘉园高品质养老社区再落一子。中国人寿集团副总裁吴少华、国寿健投公司总裁孔德昌、成都市民政局副局长张军、万科西南区域总裁李嵬等出席活动。

　　作为国有大型金融机构，中国人寿始终胸怀“国之大者”、强化使命担当，积极推动健全养老服务体系、促进养老事业发展、全力做好养老金融大文章。集团旗下国寿健投公司坚守“情投健康 心铸幸福”品牌宗旨，致力于成为国内一流健康养老产业投资机构和养老服务运营商，为客户提供值得托付的健康养老服务。目前，公司已在天津、苏州、厦门、深圳等10个以上城市完成养老产业布局，建成和在建养老床位数达7700多张。

　　国寿嘉园·成都乐境是由中国人寿集团旗下寿险公司与万科共同出资，国寿健投公司和万科西南区域联袂打造的CCRC全周期颐养社区，是企业践行社会责任、服务健康中国、支持积极应对人口老龄化国家战略实施的重要举措，也是成都市推进“幸福美好生活十大工程”、温江区着眼“三医两养一高地”产业定位，积极发展高端康养产业，引进的重点康养项目。

　　项目以全周期颐养为特色，位于成都温江区天蓝地绿水清的浓荫深处，提供多元复合、专业科学的养老服务，围绕“按需定制、科技智能、老年友好、健康养生、服务专业、爱心共创”6大特色，为入住长者带来健康幸福、如意自得的全新享老生活体验。项目未来将成为西部地区乃至全国康养产业的“品质典范”，面向全国客户，提供高品质、有温度的养老服务。

　　国寿嘉园·成都乐境在CCRC（持续照护照料服务的退休社区）基础理念上，融合AIP（在地安养）新理念，面向全龄长者提供颐养、宜居、怡游的一站式康养生活解决方案，满足长者“吃、住、医、护、乐、学、游”多样化养老需求。特别是项目可以提供中西医结合的养生保健、康复理疗服务，与三甲医院建立就医绿色通道，让长者的康养生活更有“医靠”。

　　养老是事关国泰民安的大事。未来，中国人寿继续坚持“以人民为中心”理念，发挥综合金融力量优势，做好养老金融大文章，因地制宜打造高品质、多业态养老社区，为健康中国建设和积极应对人口老龄化国家战略贡献新的更大力量。

(责编：曹淼、杨迪)
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