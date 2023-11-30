人民网北京11月30日电 （记者杜燕飞）当前，以大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等为代表的数字化技术深刻改变着金融机构的业务链和价值链，重塑金融机构的经营逻辑和商业模式。

日前召开的中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。一直以来，金融监管部门发布了一系列政策文件，对金融数字化发展提出一系列要求，明确了金融数字化转型的目标和任务，也为数字技术在金融领域的应用提供了政策支持。

作为数字金融的组成部分，数字保险在推动经济高质量发展方面发挥着重要作用。中国保险行业协会此前发布的《保险科技“十四五”发展规划》指出，到2025年，我国保险科技发展体制机制进一步完善，保险与科技深度融合、协调发展，保险科技应用成效显著，保险科技水平大幅跃升，人民群众对数字化、网络化、智能化保险产品和服务满意度明显增强，我国保险科技发展居于国际领先水平。

有分析认为，从需求端看，随着科技发展，客户对保险服务需求也在发生变化，希望获得更便捷、个性化、智能化服务；从市场端看，数字化转型可提高保险企业运营效率，优化业务流程，提升客户体验，从而在激烈的市场竞争中获得更大优势。

在政策的指引下，多家保险机构进行了有意义的探索和实践。例如，中再集团迭代升级“数字中再”战略，提出构建“一体两翼”新发展格局，发布数字化转型拓扑图和路线图，在此基础上成立中再保数字科技有限责任公司（以下简称中再数科），并将其定位为中再集团科技资源整合管理平台、科技建设和运营共享服务平台、科技服务能力支撑和赋能平台。

中再集团党委书记、董事长和春雷日前在中再数科开业仪式上表示，中再集团将以中再数科为关键驱动，深度融入社会治理能力与治理体系现代化建设，助力服务国家战略迈上新台阶；全面发挥平台型公司数据资源聚合优势，引领行业数字化基础设施建设，加强创新型产品服务供给，打开支持行业高质量发展的新局面；全面强化科技创新能力，提升核心竞争能力，助力中再集团数字化转型落地见效。

“中再数科作为金融监管总局正式成立后批复的第一家数字科技公司，是保险行业做好‘数字金融’大文章的重要举措。”中国保险行业协会副会长王玉祥表示，当前，保险业将数字化转型上升为保险业重要发展战略，科技与业务深度融合，丰富保险服务手段，拓展保险服务范围，提升保险和服务效率，强化保险数据安全，形成了新型的数字化保险生态，推进保险业全面变革，更好地服务实体经济，服务民生保障。

(责编：申佳平、吕骞)

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