首届链博会｜记者手记：一杯咖啡“链”世界
咖啡，在很多人心里意味着温暖和放松。在首届链博会上，来自不同国家的咖啡香弥漫在展馆。一杯杯咖啡，让不同国家的人们互相走近，“链”出新的机遇和未来。
在绿色农业链展区，不少观众发现，从一杯咖啡的生产过程，看到了食品安全链的新变化。
从种植到采摘、加工……千里迢迢来到中国的先正达集团巴西咖啡生豆品牌Nucoffee，可以通过扫描二维码获得咖啡的全过程信息，确保食品安全和品质纯正。
先正达集团全球农业价值链有关负责人介绍，利用在全球领先的农业科技等资源优势，通过定制化的种植服务、专业加工处理技术，支持农户生产出20多种高品质、差异化风味的咖啡生豆产品，并以农业投入品直接换取优质咖啡生豆的易货贸易方式，链接中国市场，高效打通产业链。“从大量的连锁店咖啡需求到特色精品咖啡豆，我们都能供应。”
图为Nucoffee品牌咖啡豆及现磨咖啡。新华社记者于文静 摄
近年来，随着人们生活水平提高，中国咖啡市场不断扩大，吸引着国内外企业的目光。
链博会上，中华全国供销合作总社组织的展台前人气颇旺，参展的合作社来自国际合作社联盟的15个成员国家。肯尼亚咖啡、马来西亚椰水咖啡……前来询问和品尝的人摩肩接踵。
“我们帮助当地农民实现产品增值，并为工厂提供服务，提升产品质量。这次我们带来了肯尼亚获奖的、最好品质的咖啡，希望借助链博会在中国大力推广。”肯尼亚咖啡展台前的负责人说。
在马来西亚产品展台前，工作人员用比较熟练的中文兴奋地告诉记者：“椰水咖啡是我们的爆款，没想到参展观众这么热情，接下来我们会在中国加快开拓销售渠道。”
图为参展观众在火船咖啡展台领取试饮咖啡。新华社记者于文静 摄
一杯杯咖啡，驱走冬日的严寒，拉近了人与人的距离。
“火船咖啡是印尼百年品牌。这几天经常有各国参展者兴奋地说，在印尼和马来西亚旅游时看到过这个品牌，还有印尼留学生看到家乡的展台很亲切，在这拍照留念。”公司中国市场部负责人蒋嘉雯告诉记者。
展台前，品尝爪哇拿铁、白咖啡、猫屎咖啡的人络绎不绝，不时有人询问挂耳咖啡、咖啡豆、研磨粉等其他产品。据介绍，火船咖啡在印尼有种植园、加工厂、咖啡店，产品出口东南亚及全球70多个国家。这些年不仅在中国销售产品，还开了多家连锁咖啡店，在中国的咖啡工厂也即将投入运营。
“这次展会许多参展商、渠道商都表达了浓厚的合作意向并留了联系方式，我们约好链博会后继续谈！”蒋嘉雯高兴地说。
图为外国展商在介绍肯尼亚咖啡产品。（受访者供图）
链博会上，一杯杯咖啡，给人们带来了共同的语言。
在先正达集团展台，经常有展商前来品尝咖啡，咖啡师忙个不停。“外国展商更喜欢意式、美式，国内展商也有不少喜欢加奶的拿铁。大家边喝咖啡边聊天。对于喜欢拿铁的人，我们会制作带有企业LOGO的拉花。”咖啡师对记者说。
近些年来，产自中国西南地区的咖啡，正在走出大山，走向新天地。
“云南的咖啡越来越好，近些年每年都有高品质的云南咖啡入选星巴克臻选咖啡豆系列。我们的入选条件非常严格。”星巴克展台工作人员介绍说。
2012年，星巴克在云南建立了“咖啡种植者支持中心”，超过3万名咖农接受了专业培训和技术支持。提出“精品咖啡”理念，采取优质优价政策……在一系列举措推动下，杯测师们见证了咖啡合格率十年来从20%上升到80%，咖啡产业扶持项目不断完善乡村振兴新模式。
一杯杯咖啡，让链博会更加温暖，让中国与世界的距离更近。
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