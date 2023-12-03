原标题：我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地开工建设

新华社北京12月2日电（记者戴小河）国家电网2日宣布，我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地1日在福建开工建设。

该基地由国家电网、中国华电、中国电建等单位共同投资建设，计划于2024年整体建成投运。

国网福建省电力有限公司科技部主任方日升说，基地以建成国际一流的海上风电研究平台、试验平台、交流合作平台为目标，致力于打造集“技术研究、检测认证、设备制造、建设安装、运行维护”为一体的产业生态，填补我国尚无大功率全尺寸地面试验平台的空白。

他表示，基地建成后，将集仿真分析、运行测试、特性评价和技术研发等功能于一身，可开展大容量海上风机装备实证研究、网源友好型风电并网技术研究等多领域国际前沿技术研究，攻关海上风电关键核心技术，有力提升我国海上风电基础研究和试验能力。

近年来，国家电网在已有陆上风电试验验证能力基础上，不断加强海上风电设备的研究与试验验证能力建设。此次开工的海上风电试验基地，是可再生能源并网全国重点实验室重要组成部分，包括陆上检测中心和试验风电场两部分，主要功能是开展风电机组全尺寸地面试验六自由度加载、超大容量复杂电网模拟、超长叶片双轴高频加载试验及科学研究。

(责编：罗知之、陈键)

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