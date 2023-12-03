我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地开工建设
2023年12月03日09:41 | 来源：新华网
小字号
原标题：我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地开工建设
新华社北京12月2日电（记者戴小河）国家电网2日宣布，我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地1日在福建开工建设。
该基地由国家电网、中国华电、中国电建等单位共同投资建设，计划于2024年整体建成投运。
国网福建省电力有限公司科技部主任方日升说，基地以建成国际一流的海上风电研究平台、试验平台、交流合作平台为目标，致力于打造集“技术研究、检测认证、设备制造、建设安装、运行维护”为一体的产业生态，填补我国尚无大功率全尺寸地面试验平台的空白。
他表示，基地建成后，将集仿真分析、运行测试、特性评价和技术研发等功能于一身，可开展大容量海上风机装备实证研究、网源友好型风电并网技术研究等多领域国际前沿技术研究，攻关海上风电关键核心技术，有力提升我国海上风电基础研究和试验能力。
近年来，国家电网在已有陆上风电试验验证能力基础上，不断加强海上风电设备的研究与试验验证能力建设。此次开工的海上风电试验基地，是可再生能源并网全国重点实验室重要组成部分，包括陆上检测中心和试验风电场两部分，主要功能是开展风电机组全尺寸地面试验六自由度加载、超大容量复杂电网模拟、超长叶片双轴高频加载试验及科学研究。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 美好生活体验官：“有爱”助“无碍” 服务更温暖
- 无障碍地图、智能在线手语翻译、基于声纹的支付技术、纯线上无障碍金融服务……近年来，智能软硬件在日常生活的多个领域为特殊需求人群提供了更加便捷和包容的服务。这些创新技术的应用，为有爱无“碍”的目标增添了生动注脚。…
- 评论
- 关注