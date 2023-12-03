原标题：前11个月海南离岛免税购物金额超400亿元

新华社海口12月2日电（记者吴茂辉）海口海关日前发布数据，今年1月至11月，海口海关共监管离岛免税购物金额407亿元，同比增长26.1%；免税购物人数623万人次，同比增长59.6%；免税购物件数4799万件，同比增长4.5%。

为持续促进海南离岛免税消费市场进一步释放消费新活力，海口及三亚近期滚动投放离岛免税消费券，涵盖商超零售、餐饮、智能手机及新能源汽车等热门品类，着力推动跨界消费联动，拉动入岛旅客消费。

海口海关紧扣企业及消费者需求，实施集中审单业务改革，创新推动“邮寄送达”“返岛提取”“即购即提”“担保即提”等便利提货方式的施行，公务机旅客、国内航线邮轮旅客参与离岛免税购物在三亚试点实施，助力企业实现“一店多仓”、设立首个“返岛提取”跨隶属海关提货点，不仅提升了旅客消费体验，也进一步减轻了企业配套仓储及调拨成本，取得良好效果。

海口海关口岸监管处有关人员介绍，随着海南旅游市场进入旺季，离岛免税市场持续升温，海口海关将继续推动系统自动审单、免税品“一次备案、全岛通用”等业务改革，推动监管服务更优更强。

(责编：罗知之、陈键)

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