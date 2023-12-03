前11个月海南离岛免税购物金额超400亿元
2023年12月03日09:41 | 来源：新华网
小字号
原标题：前11个月海南离岛免税购物金额超400亿元
新华社海口12月2日电（记者吴茂辉）海口海关日前发布数据，今年1月至11月，海口海关共监管离岛免税购物金额407亿元，同比增长26.1%；免税购物人数623万人次，同比增长59.6%；免税购物件数4799万件，同比增长4.5%。
为持续促进海南离岛免税消费市场进一步释放消费新活力，海口及三亚近期滚动投放离岛免税消费券，涵盖商超零售、餐饮、智能手机及新能源汽车等热门品类，着力推动跨界消费联动，拉动入岛旅客消费。
海口海关紧扣企业及消费者需求，实施集中审单业务改革，创新推动“邮寄送达”“返岛提取”“即购即提”“担保即提”等便利提货方式的施行，公务机旅客、国内航线邮轮旅客参与离岛免税购物在三亚试点实施，助力企业实现“一店多仓”、设立首个“返岛提取”跨隶属海关提货点，不仅提升了旅客消费体验，也进一步减轻了企业配套仓储及调拨成本，取得良好效果。
海口海关口岸监管处有关人员介绍，随着海南旅游市场进入旺季，离岛免税市场持续升温，海口海关将继续推动系统自动审单、免税品“一次备案、全岛通用”等业务改革，推动监管服务更优更强。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 美好生活体验官：“有爱”助“无碍” 服务更温暖
- 无障碍地图、智能在线手语翻译、基于声纹的支付技术、纯线上无障碍金融服务……近年来，智能软硬件在日常生活的多个领域为特殊需求人群提供了更加便捷和包容的服务。这些创新技术的应用，为有爱无“碍”的目标增添了生动注脚。…
- 评论
- 关注