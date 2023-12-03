涂铭、郭宇靖、吉宁、阳娜

原标题：新华全媒+｜塑造竞争新优势 抢占未来制高点——北京加快形成新质生产力一线观察

点火、升空、着陆……11月初，随着双曲线二号火箭在酒泉卫星发射中心圆满完成飞行试验任务，北京星际荣耀空间科技股份有限公司完成了今年第二次火箭发射任务。而这家民营公司成立仅仅7年时间。

北京的高精尖产业也如同火箭一般加速腾飞。前三季度，北京300余家国家级专精特新“小巨人”工业企业产值增长16.2%，发展活力不断增强。半导体器件专用设备制造、新能源整车制造、发电机及发电机组制造、显示器件等新兴细分行业增加值增速均在10%以上，新兴行业增势良好。

面对国际国内环境发生的深刻复杂变化，北京紧抓数字经济发展、布局未来产业集群、推动产业链融合开放，积极抢占新一轮科技革命形成的产业高地，夯实发展新质生产力的重要基础，产业生态正向全球价值链中高端跃升。

这是在国家会议中心拍摄的2023年中国国际服务贸易交易会北京中德产业园展位（2023年9月4日摄）。新华社记者 任超 摄

做强数字经济 高质量发展新中有“数”

44.3%！这是今年前三季度，北京数字经济实现增加值占地区生产总值的比重，数字经济已经成为这座城市高质量发展的新基座和新引擎。

信息技术广泛应用，正加速提升传统产业的工作效率和水平。当前，北京市深山区道路、桥梁修复工作正在全力推进，作为“幕后力量”的北京市道路桥梁应急保障系统揭开面纱。

“运用‘智慧运维一张图’，我们用6天时间就打通81条、总长度1130.9公里的道路。”北京建工养护集团市场营销部副部长张松告诉记者，智慧平台实现了对道路的实时监控和感知，大幅提升抢险指挥和运维水平，在紧急时刻发挥出关键作用。

技术优势强劲的北京，积极探索数字经济改革发展模式，深度介入智慧城市、数据要素等领域，孕育催生数字化产业新集群。

北京微芯研究院获批牵头建设国家区块链技术创新中心；建设“中关村人工智能大模型产业集聚区”；发布总量612TB的大模型高质量数据集；百度“文心一言”、智谱华章“智谱清言”等15个大模型产品通过备案并正式上线……北京数字经济产业加速在前沿领域不断探索，应用场景日趋丰富。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，数字经济已经成为我国经济最强劲的增长极之一。作为全国科技创新中心，北京拥有雄厚的人力资源、完善的数字基础设施和丰富的市场应用场景，可以进一步促进数字技术与实体经济深度融合，推动传统产业转型升级，协同推动技术创新和商业模式创新，拓展经济高质量发展的新空间。

筑牢数字经济的新底座，有赖于超前布局数字基础设施。北京市经信局数据显示，北京已形成1.2万P的总算力供给规模，相当于数百万台高性能电脑算力。来自北京的云服务商在津冀、晋蒙区域部署的智能算力已达4082P左右。

“下一步，北京将加速算力基础设施建设，推动通用大模型与国际对标，加速建设国家数据基础制度综合改革试验田，发挥好数字经济在经济社会高质量发展中的‘压舱石’和‘发动机’作用。”北京市经济和信息化局局长姜广智说。

布局未来产业 前沿技术“加速腾飞”

未来产业通常由原创科技引领，具有前沿交叉、颠覆性等特点。近年来，“从0到1”的原始创新，再“从1到N”的产业落地，北京创新主体活力竞相迸发，研发热情充分涌流，产业生态正一步步“超前”迈进。

在北京经济技术开发区的宏达北路，一辆“头戴”雷达的自动驾驶汽车，载着乘客缓缓驶过，这正是北京高级别自动驾驶示范区开启的全无人出行服务。

“自动驾驶将在未来数年迎来爆发，而北京提前进行长远布局和支持，必将占得先机。”小马智行副总裁张宁说。

从2020年起，北京设立高级别自动驾驶示范区，鼓励政策先行先试。3年多来，示范区已从1.0“小步”快走，迭代到3.0阶段建设，未来将逐步“扩围”至全市500平方公里的示范区。

在自动驾驶领域的超前布局正是北京加快发展未来产业的一个缩影。围绕新一代信息技术，北京经开区、海淀等区域将在通用人工智能、6G、元宇宙、量子信息、光电子等领域加速布局；聚焦医药健康，海淀、石景山、通州等区发力基因技术、细胞治疗与再生医学、脑科学与脑机接口等领域……

近日，北京市印发《北京市促进未来产业创新发展实施方案》，锚定未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间六个领域，布局通用人工智能、6G、智慧出行、量子信息等20个未来产业，打造世界领先的未来产业策源高地。

从事骨科人工智能技术研发与手术机器人应用的北京长木谷公司，研发的技术已在1000多家医院实现应用。在企业智慧工厂中，生产线上手术机器人在紧锣密鼓地生产调试，数字化手术室里研发团队正在对骨关节手术进行场景模拟演示。

5年前，这家公司还是只有3个人的初创团队。“现在团队规模已经达到160多人，公司的产品通过首次国家创新医疗器械特别审查程序后，属地部门出谋划策打通成果转化项目的渠道，解决了成果对接难、落地难的后顾之忧，让我们对未来信心十足。”长木谷公司董事长张逸凌说。

谋定后动、谋定快动，竞逐未来产业，北京挂图作战：力争到2030年，形成一批颠覆性技术和重大原创成果，培育一批行业领军企业、独角兽企业，培养引进一批战略科学家、产业领军人才、产业经理人和卓越工程师；到2035年，集聚一批具有国际影响力和话语权的创新主体，成为全球未来产业发展的引领者。

加快开放合作 产业链条创新协同

位于北京市顺义区的北汽越野车制造基地内，制造车间一派繁忙景象，员工们在生产线上紧张调试设备，随着传送带滚动，一辆辆新车依次下线。目前，多家汽车产业链企业落户顺义，在自动驾驶、智能芯片、传感器、雷达、信息安全等领域加速布局。

北京市发改委主任杨秀玲介绍，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，北京接力出台多项政策，加快科技、教育、产业、金融形成链式结构，通过不断加大改革攻坚和扩大开放的深度广度，促进科技创新转化为现实生产力，形成适应经济发展需要、有机互动、协同高效的现代化创新体系和产业体系。

在工业和信息化部刚刚发布的《2023年度中小企业特色产业集群名单》上，北京就有6个产业集群上榜。

2020年，北京成为全国唯一的国家服务业扩大开放综合示范区。3年来，兼顾内外资、准入与准营、企业投资和人才智力引进，为推进重点产业在更大范围、更宽领域、更深层次的开放作出了良好示范。日前，国务院批复同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》（示范区2.0方案），让产业的开放合作之路继续迭代升级。

以产业开放合作推动经济高质量发展，吸引更多的高端要素资源在京聚集，北京积极推动内外产业深度融合，用引进来和走出去共同塑造中国产业参与国际合作和竞争新优势。

在2023年中国国际服务贸易交易会上，8家来自北京中德产业园的德国企业在国家会议中心的核心展区集体亮相。德国企业埃帕德咨询公司业务发展及政府事务总监毛润智说：“我们在北京看到了面向未来的新的发展动力，这里数字经济等产业发展迅猛，希望寻找更多合作伙伴，在中国扎根发展。”

北京市市长殷勇说，紧扣高水平科技自立自强使命，聚焦服务国家战略需求和本市高精尖产业发展方向，系统布局科技创新重点领域，北京将进一步营造更加优良创新生态，提升协同创新能力、成果转化效率，夯实国际科技创新中心建设基础，塑造首都高质量发展新优势。

(责编：罗知之、陈键)

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