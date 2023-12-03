国内首个超大规模“光伏+气膜”项目在江苏投运
2023年12月03日09:44 | 来源：新华网
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原标题：国内首个超大规模“光伏+气膜”项目在江苏投运
新华社南京12月2日电（记者何磊静）记者2日从国网江苏省电力有限公司获悉，位于常州港录安洲码头的4座超大规模气膜大棚已全面调试完成，标志着国内首个超大规模“光伏+气膜”光伏电站项目迎来投运。
记者现场看到，4座巨型“气墩墩”仿佛盖上一层层光伏“蓝被子”。“该项目总面积超27万平方米，可堆存散货达150万吨。棚顶分布式光伏装机功率达7.66兆瓦，每年发电量达1100万千瓦时，占码头全年用电量的52%。”国网常州供电公司能效服务技术专职许一川说，该项目预计每年可减少二氧化碳排放超9500吨，有效赋能绿色港口建设。
据了解，港口码头的煤炭砂石等散料堆场在装卸、堆存及运输作业过程中易产生粉尘废气。作为长江流域码头首个运用气膜技术实现全封闭作业的大型料仓，该气膜大棚可有效避免扬尘外溢问题。同时，依托棚内的雨污水收集处理设施，每年可减少污水排放约28万吨。
(责编：罗知之、陈键)
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