本报记者 王昊男 施 芳 潘俊强

埃克森美孚展台，参展商（左）在介绍公司情况。

本报记者 吕钟正摄

观众（左）在先正达集团展台参观。

本报记者 白真智摄

中国国际展览中心顺义馆外景。

本报记者 潘俊强摄

12月2日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京闭幕。作为全球第一个以供应链为主题的国家级展会，首届链博会以“链接世界，共创未来”为主题，全力打造推进高水平对外开放的新窗口、服务构建新发展格局的新平台。5天时间里，来自国内外的政要、专家学者、企业负责人等畅所欲言，515家中外企业和机构参展，观展人数达到15万人次。论坛、展览、配套活动圆满完成，取得丰硕成果。据不完全统计，本届链博会共签署合作协议、意向协议200多项，涉及金额达1500多亿元。

共谋发展，广泛凝聚共识

在当前世界经济复苏艰难的大背景下，巩固和加强全球产业链供应链合作，是各方利益所系和迫切期盼。在首届链博会上，聚焦产业链供应链前沿问题，来自国内外的政商学界代表热烈交流研讨，广泛凝聚共识。

“首届链博会举办恰逢其时。”世界贸易组织总干事伊维拉说，通过专注于各国相对擅长的领域，全球可以获得经济收益和环境收益，各国需要在环境和贸易方面进行有效的多边合作。乌拉圭总统拉卡列认为，此次链博会具有重要的特殊意义，是乌拉圭参与共建“一带一路”的良好案例。

开幕式暨全球供应链创新发展论坛，吸引了来自90多个国家、地区和国际组织的1100多名代表参与。活动现场，中国贸促会同与会工商界代表发布了《全球产业链供应链互联互通北京倡议》，号召各方维护全球产业链供应链稳定畅通，坚持创新驱动发展，拓展绿色经济合作，推动数字经济发展，发挥工商界的独特作用。

围绕智能汽车、绿色农业、清洁能源、生命健康、数字科技、供应链管理等领域，本届链博会共设置6场专题论坛。在数字科技专题论坛上，联合国贸发会议技术和物流司相关负责人保罗·汉森说，建立良好的全球供应链有助于实现可持续发展目标，联合国贸发会议将持续关注如何用技术提升供应链水平，解决全世界面临的供应链相关问题。

“智能汽车正在逐渐改变人们的出行和交通方式。”在智能汽车专题论坛上，中国工程院院士王自力表示，质量是保证智能汽车供应链健康发展的重要基石，安全可靠性是智能汽车质量提升的重要抓手，可靠性系统工程是带动产业链融通升级的重要纽带。

专题论坛期间，中国能建牵头成立的新能源国际投资联盟发布了《新能源国际投资联盟零碳倡议》。中国能源建设集团党委书记、董事长宋海良说：“我们愿与全球合作伙伴一起，全面深化供应链创新、增强供应链韧性，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献力量。”

“链博会为国际工商界加强产业链供应链交流合作搭建全新开放平台，是全球共享的国际公共产品。”中国贸促会会长任鸿斌表示，中国贸促会将立足自身职能、服务中外企业，提供更多全球共享的国际公共产品，推动构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系，为建设开放型世界经济和全球经济复苏增长作出更大贡献。

首发首秀，构建展示舞台

宁德时代的神行超充电池、华大集团的超高通量基因测序仪……在首届链博会展览上，一大批新产品、新技术实现首发首展首秀。

“通过运用多重融合感知、定位等技术，相较有人驾驶的燃油矿卡，自动驾驶无人矿卡的每吨矿石运输成本可降低20%—30%。”希迪智驾联合创始人、总经理马潍介绍，由公司自主研发的自动驾驶无人矿卡已在多地矿区开展作业，目前已交付120多辆，“我们与国内外不少企业达成了合作意向，未来有望在更多场景中将产品落地。”

绿色低碳，是理念更是行动。在本届链博会上，安踏展示了与中国奥委会共同发起的“山河计划”成果。安踏品牌副总裁朱晨晔说：“通过循环再生科技，大家在户外运动过程中收集的部分塑料瓶，将被打造成巴黎奥运会上中国代表团装备的一部分。”

国际化也是本届链博会的一大特点。肯尼亚咖啡、保加利亚玫瑰精油、马来西亚热带水果……来自国际合作社联盟的15个成员国家共同参展，“供应链上的合作社”吸引了众多观众。

从湖北的饲料厂到河北、内蒙古、山东的肉禽生产基地，在正大集团展区，一条“从农场到餐桌”的全产业链供应链，在大屏幕上清晰呈现。据介绍，正大集团在中国已设立企业600余家，带动近10万人就业。正大集团相关负责人马立煌说：“当今世界经济你中有我、我中有你，只有合作才能共赢，我们长期看好中国市场的巨大发展潜力。”

据了解，此次链博会的515家参展商中，境外参展商占26%，覆盖55个国家和地区。在境外参展商中，美欧企业占36%，共建“一带一路”国家参展商数量占比近半。

此次链博会上，24家美国企业精彩亮相。苹果公司携3家合作10年以上的中国供应伙伴参展；在特斯拉展台，高效制造车辆的视频吸引众多观众驻足观看。相关参展企业表示，链博会是推动供应链成为“共赢链”的重大开放举措，未来将加强与中国企业合作，扎根中国长期发展。首届链博会期间，中国贸促会还与中国美国商会共同举办跨国公司在中国—全球绿色供应链创新实践圆桌对话，霍尼韦尔、嘉吉、GE医疗等企业积极参会，共同探讨绿色供应链的未来发展方向。

深化合作，促进互利共赢

组织对接洽谈、展示新品、签约项目、发布报告、推介产品……首届链博会既是专业展又是跨界展，其积极的外溢效应不断显现。参展商充分利用链博会平台，举办各类活动，拓展了产业链“朋友圈”，延伸了供应链伙伴网。

“周围的参展商，很多是潜在合作伙伴。”“过去在展位上坐等采购商上门，此次产业链上下游企业‘主动上门’聊合作。”不少参展商表示，在本届链博会上，很多合作意向是与其他参展商达成的。

深圳怡亚通供应链股份有限公司对接了约20家潜在客户，湖北省茶叶集团与其他参展商达成开发药食同源产品和特色饮品的合作意向……首届链博会期间，共有360多场配套对接、交流活动举办，研究报告、标准等23项成果发布。

“展会期间，我们对参展商进行了逐一走访，并通过问卷调查等多种方式，广泛了解参展商的感受。”中展集团董事长林舜杰介绍。调查显示，约九成参展商认为首届链博会有效促进其与上下游企业、供应链服务企业的合作。

100多个部门和地方政府代表团密集观展；多个非洲国家驻华使馆等机构与参会企业就加强农业、医疗等领域合作进行深度接洽；巴西、哈萨克斯坦等国家市州代表团后续将赴我国进一步考察交流，跟进、落实合作意向……

很多参展商已着手准备参加明年的第二届链博会。12月1日下午，第二届链博会参展签约仪式在中国国际展览中心顺义馆举行。思爱普、中国电子、国药集团、科大讯飞等44家企业与链博会承办单位中展集团现场签署第二届链博会参展意向。

中国贸促会副会长张少刚表示，在各方共同努力和大力支持下，首届链博会实现了上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的目标，取得了丰硕成果，是一场高水平、高质量的全球经贸盛会。“中国贸促会举办第二届链博会参展签约仪式，是对企业和机构希望今后继续参加链博会的积极回应，更是对持续办好链博会的郑重承诺。”张少刚说。

《 人民日报 》（ 2023年12月04日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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