本报记者 王 观

数据来源：国家税务总局

图为浙江金洲管道科技股份有限公司的管线自动生产线。

周费翔摄

入冬以来，位于海南省儋州市白马井镇的儋州骆氏川菜坊生意十分火爆。“海南冬季旅游市场回暖，带动了我们餐饮店客流量、销售额增长。傍晚经常不到6点就有客人来，一晚上的翻台量可以达到几十桌，一直要忙到凌晨。今年各项税费政策支持力度大，减轻经营负担，让我们有信心把生意越做越红火。”川菜坊负责人骆小明说。

国家税务总局最新数据显示，1—10月，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。今年，我国延续优化创新实施多项税费优惠政策，进一步提振市场信心、稳定市场预期。税务部门一方面加力政策宣传辅导，“送政策上门”，另一方面积极简化办理流程，提升服务水平，让政策红利落实落地，为经营主体增活力、添动力。

涉税业务轻松办，税费政策及时达

优化完善小微企业和个体工商户的所得税政策，将小规模纳税人的增值税征收率降至1%，对月销售额10万元及以下的小规模纳税人免征增值税……今年，国家继续着力支持小微企业和个体工商户，为发展营造良好的税收环境。

各项税费政策针对性强、受惠面广、支持力度大，如何确保税费红利直达快享、应享尽享？

——进一步推动“政策找人”，“送政策上门”更精准及时。

“税务部门推送的‘税收优惠政策礼包’提示我们还能继续享受小型微利企业减征企业所得税政策，利好政策送上门，真省心。”云南省会泽弘韵电子有限公司财务负责人容家会说。

为帮助小微企业用足用好各项税费优惠政策，国家税务总局云南省税务局依托税收大数据，筛选出符合政策享受条件的企业名单，围绕企业优惠政策享受情况进行整合梳理，编制“税收优惠政策礼包”，通过上门走访、微信点对点、征纳互动平台等多渠道精准推送，更好实现“政策找人”，及时将政策“送上门”，帮纳税人缴费人算好“明白账”“红利账”。

国家税务总局发布的数据显示，8月以来，税务部门持续开展政策精准推送超过5亿次，从“政策找人”到“政策落地”全环节持续提升税务行政效能。

——办税缴费便捷又省心，解决纳税人缴费人不会办、办不好的问题。

山东省烟台市馒心满亿食品商贸有限公司是一家以研发生产胶东花饽饽为主的小微企业，其生产的花饽饽样式新颖，深受顾客欢迎。谈及办税缴费便利化，企业办税人员于红说：“以前手动填写报表数据，还要自己汇总计算，一不留神可能就填错了，申请更正费时又费力。现在通过一个‘按钮’就能解决这些问题，纳税申报更加方便快捷。”

于红口中的“按钮”，是山东省烟台市税务部门在电子税务局申报界面开设的“自动获取发票数据”功能，点击该按钮，就可以提取纳税人的发票信息，实现开票数据自动填写；纳税人核对无误后，只需补充未开票数据，点击申报按钮，即可完成纳税申报，极大地减轻了纳税人的办税负担。

——推广线上“非接触”办税缴费，优化线下“面对面”服务。

“我们店刚开业不久，遇到涉税业务总是习惯到办税大厅取号排队办理。工作人员说其实不用到现场排队，相关业务通过海南省电子税务局在店里就能办。”海南省海口龙华区飘琳民宿旅店负责人林雪卉说，“经过税务人员辅导，我现在已经学会在电子税务局上开发票了，开好的发票还能免费邮寄回店里，这下省事多了。”

在海南省，税务部门坚持线上线下齐头并进，提升纳税服务质效。目前已实现“非接触式”办税缴费事项233项，其中全程网办212项、线上线下融合21项，“非接触式”办税比例达到97%。同时，还创新推出“咖啡沙龙”“肩并肩式办税”等举措，在线下为小微企业和个体工商户解决急难愁盼。

中国财政科学研究院公共收入研究中心副研究员施文泼认为，为小微企业和个体工商户提供更精细、更优质的纳税服务，是优化减税降费政策落实机制的重要一环，有利于引导小微企业和个体工商户充分理解、用足用好各项税费政策，减轻政策享受成本，消除心理顾虑，使经营主体充分享受到税费政策红利和服务便利的双重获得感。

政策激励稳预期，创业创新有动力

浙江金洲管道科技股份有限公司不锈钢管生产车间内，不锈钢管件成型机组正加速运转，赶生产订单。作为全国最大的综合性管道生产科研基地之一，企业一直注重研发创新，经过多次技改，金洲管道现已配备多套国内领先的自动化生产线，具有年产石油天然气等各类管道180万吨的生产能力，开发拥有新一代健康环保型“绿色管道”系列产品。

“得益于研发费用加计扣除等政策，今年以来公司已减免企业所得税1300余万元，为我们升级设备、加大研发提供了坚实后盾，让我们有信心朝着生产自动化、管理精细化、市场全球化的目标不断迈进。”金洲管道负责人沈淦荣说。

近年来，我国不断优化研发费用加计扣除政策，今年将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施。同时，新增7月预缴申报期作为政策享受时点，引导企业更快更好加大研发投入。数据显示，前三季度，全国共40.3万户企业提前享受研发费用加计扣除政策，增强了企业坚持研发的底气。

税惠政策红利持续释放为科技创新注入了资金动力，也有力推动了众创空间、孵化器等的发展。

中科大先进技术创业服务中心是由中国科学技术大学先进技术研究院运营的国家级科技企业孵化器，截至目前，该中心累计孵化科技创新企业321家，其中国家级高新技术企业104家，“雏鹰”“瞪羚”等高成长企业71家。

“一系列孵化培育成果的背后，离不开国家政策的支持。”中国科学技术大学先进技术研究院财务负责人李亚男说，我国延续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间的税收优惠政策，截至今年10月，该中心符合条件的免税收入超过1300万元，享受增值税优惠约63万元，激励着他们坚定走科技创新之路。

既“送政策”，也“优服务”。“在公司筹备上市的关键阶段，税务人员就企业实施股权激励有关个人所得税政策、科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策等相关税收政策规定对我们进行了专项辅导，及时又贴心。”康命源（贵州）科技发展有限公司财务负责人金燕说。

今年，国家税务总局安顺市税务局推出“安心办”纳税服务品牌，探索税企直联“管家式”包保服务。“我们坚持‘一企一策’原则，要求‘安心管家’为包保服务企业建立税收政策清单、涉税需求清单和风险提示清单，全周期服务企业成长。同时针对不同主体、不同事项，有针对性地制作普惠政策、定制政策、专项政策三类税费政策‘安心礼包’，及时推送给纳税人缴费人，确保红利应享尽享。”国家税务总局安顺市税务局纳税服务科科长余雅萍说。

税收政策护航，企业放心“走出去”

“10年来，我们累计对外投资18亿元，建立海外分支机构70余家。”中工国际工程股份有限公司财务总监张爱丽坦言，公司“走出去”伊始，因为不熟悉东道国税制，曾遇到一些困难，多亏税务部门为企业提供了政策支持和服务。

此前，中工国际厄瓜多尔分公司接到当地税务机关的通知，需要在规定期限内提供所有与总部费用相关的中方个人税收居民身份证明。国家税务总局北京市海淀区税务局得知情况后，充分了解企业的业务实际和厄瓜多尔的相关税收法条，指导企业准备资料，同时联合办税服务厅开通绿色通道，提前完成审批流程，保证企业在最短时间内拿到所有居民身份证明资料，帮助企业减免税费1664.51万元。

“更加优质的税务服务帮助‘走出去’企业解决税务难题，降低税务成本，提升国际竞争力。在相关税收政策支持下，我们‘走出去’的步履更稳健、更坚实。”张爱丽说。

今年10月，北京市税务部门发布首批“税路通”北京服务包，包括国别报告情况分析、“走出去”企业境外投资税收风险评估自测表、《北京市“走出去”纳税人税收指南》、税收协定推介材料等，总结梳理了企业跨境投资常见风险点和注意事项，既有共性的政策知识产品，又有个性的务实服务举措，涵盖企业跨境投资全周期。

企业“走”到哪里，税务服务就跟到哪里。“今年，国家税务总局推出‘税路通’服务高水平对外开放品牌，建立健全跨境投资税收服务长效机制，把服务延伸到跨境投资全周期，推动实现跨境投资‘信息通’‘政策通’和‘服务通’，税收服务更加专业化、规范化、国际化。”国家税务总局国际税务司司长蒙玉英表示。

各地税务部门积极丰富“税路通”服务品牌内涵。江西省税务部门通过创立首席联络员制度、创设税收服务直通车、创办税企行业沙龙等个性化服务，不断拓宽宣传服务维度；吉林省税务部门在完善专档建库基础上，形成专人负责、精准服务、跟踪问效的快速响应工作机制；甘肃省税务部门举办“走出去”企业高层对话会，梳理“走出去”企业涉税疑难问题，组织专业团队现场答疑解难，为企业量身定制境外涉税风险防控建议。

“近年来，我国通过深化税制改革、进行大规模减税降费和持续优化纳税服务，税收营商环境得到明显改善，大大降低了企业的经营成本和制度性交易成本，增强了企业生存和竞争能力，稳定了企业发展预期，为稳定宏观经济基本盘、推动经济高质量发展提供了良好的制度基础。”施文泼说。

全国工商联组织的2022年度万家民营企业评营商环境调查结论显示，企业对税费支持政策落实的满意度位居前列，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项。

施文泼认为，今后进一步优化税收营商环境，一方面要持续优化纳税服务，提升税务服务的智能化水平和便利化程度，进一步挖掘税收服务企业和经济发展的潜力；另一方面，积极强化税收数据治理能力，完善跨部门涉税信息共享机制，充分利用大数据、云计算、人工智能等数字技术，高效精准识别税收征管风险，达到对经营主体干扰最小化、监管效能最大化的目标。

《 人民日报 》（ 2023年12月04日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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